香料烤鸡咖哩据传他所创 英厨师辞世

（法新社格拉斯哥21日电） 香料烤鸡咖哩（chicken tikka masala）被公认为是英国「国菜」之一。外电指出据称是这道英国国民美食发明者的苏格兰格拉斯哥主厨阿里已于19日辞世，享寿77岁。

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侄子阿迈德（Andleeb Ahmed）表示，阿里（Ahmed Aslam Ali）是在19日上午辞世，身后遗有妻子、3个儿子与2个女儿。1970年代他在自家餐厅Shish Mahal从罐装番茄汤改良的酱汁发想，研发出这道名菜。

阿迈德说：「阿里每天都会在他的餐厅吃午餐，这餐厅是他的命根子，主厨们会帮他做咖哩，但我不确定他是不是常吃香料烤鸡咖哩。」

阿迈德表示，叔父是完美主义者，充满活力，「去年他身体不好，耶诞节我去医院看他，他低着头。我待了10分钟后要离开，他才抬起头说你该在工作才是」。

阿里2009年接受法新社访问时表示，会发想出香料烤鸡咖哩这道菜，得要从一位客人当初抱怨鸡肉太柴说起。

阿里当时说：「香料烤鸡咖哩就是在这间餐厅发明的，以前我们常做碳烤鸡块，但有天一位客人说有点干，帮忙加点酱。」

「我们就想，不如用点酱汁来烹调鸡肉，于是我们就用加了优格、奶油和香料的酱料来做。」

香料烤鸡咖哩成为英国餐厅最受欢迎的菜肴，虽然确切起源难以证实，但一般认为这是因应西方人口味而改良出的料理。

阿里说，香料烤鸡咖哩会依照顾客口味来准备，「通常他们不接受热咖哩，所以我们用优格和奶油来煮」。

前英国外交大臣库克（Robin Cook）曾形容，香料烤鸡咖哩是英国文化的重要组成。

库克2001年在一场关于英国认同的演说说：「香料烤鸡咖哩现在是真正的英国国民美食，不仅因为人气高，也因为它完美诠释英国对外部影响的接纳和适应。」

阿里是巴基斯坦旁遮普（Punjab）省出身，年幼时随家人移居格拉斯哥，1964年开设Shish Mahal餐厅。他曾说，希望把这道菜献给格拉斯哥，回馈第二故乡。

© 2022 AFP