英国研究：男女家务分担不平等 症结在认知不同

（法新社伦敦22日电） 英国剑桥大学的哲学研究员认为，男女在家务分担上的不平衡现象，可以用两性对家事的认知不同来解释。

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研究员在发表于「哲学暨现象学研究」（Philosophy and Phenomenological Research）期刊的文章中说，女人看到桌面脏了，可能会觉得需要擦干净，而男人可能就只是观察到「桌上有面包屑」这个现象而已。

研究员说，无论男人或女人，在COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情中都有很多时间待在家里，在这段期间搜集的资料抛出了两个重要问题：为什么女人仍然承担大部分家事？为什么男人自认为家事分担比实际上公平？

根据一项在疫情期间针对美国家户所做的调查，70%的女性说，全部或大多数的家事是靠她们来做；另有66%女性说，照顾孩子的工作，全部或大部份是落在她们身上，这与平时调查的比例大致相同。

剑桥大学历史哲学系讲师麦克里兰（Tom McClelland）说，不平等的问题持续存在，许多男人仍对家事不以为意，意味着传统观念不足以解释这种现象的全貌。

研究员说，这种不平等现象可以用「直观功能理论」（affordance theory）来解释，意即人们碰到一些物体和情境时，所认知的相应隐含动作。

根据研究结果，女人走进厨房时，比较可能看到有碗盘待洗、冰箱需要补货。

但研究员说，这项研究不是要替男人卸责，或帮他们找藉口。

麦克里兰告诉法新社，知觉是在实践中塑造而成，人可以训练自己养成良好习惯。

他说：「如果你在烧开水，注意看看是否有面包屑需要擦干净。随着时间过去，就不需要养成这种习惯了，因为你会开始留意到面包屑…它们的存在会变得很明显，你不需要特别去留意。」

麦克里兰说，这项研究目的在于从学术角度来了解家务分担不平等现象，并影响父亲带薪育婴假之类的政策。

他说：「育婴假的重点之一是，这不只攸关孩子人生最初数月的照料工作应如何分担，而是这几个月如何让你适应未来的育儿任务。」

他还说：「如果一个男人请了较长的育婴假，他会比较适应那些育儿需求…而这会促成未来的育儿和家务分担更平等。」

© 2022 AFP