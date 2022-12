寒流来袭北美耶诞票房急冻 阿凡达续集一枝独秀

(法新社洛杉矶26日电) 北美院线联盟(Exhibitor Relations)今天表示,尽管暴风雪让数百万人4天耶诞周末都宅在家,「阿凡达:水之道」仍以估计9000万美元的票房傲视群伦。

广告 继续浏览后续

法新社报导,名导詹姆斯柯麦隆(James Cameron)的「阿凡达:水之道」(Avatar: The Way of Water)在美加累计赚进2亿8770万美元,为2022年收入第5高的电影。

分析师表示「阿凡达:水之道」在这个受暴风雪影响的周末表现超乎预期,但另外3部新片的成绩就逊色得多了。

家庭动画片「鞋猫剑客2」(Puss in Boots: The Last Wish)在4天周末假期进帐1750万美元。

传记电影、英国女星娜欧蜜艾基(Naomi Ackie)饰演已故美国歌后惠妮休斯顿的「与你共舞」(Whitney Houston: I Wanna Dance With Somebody),收入仅680万美元。

「乐来越爱你」奥斯卡金像奖导演达米恩查泽雷(Damien Chazelle)执导的「巴比伦」(Babylon),卡司虽然包括布莱德彼特(Brad Pitt)和玛格罗比(Margot Robbie)等人,开映票房仍仅有530万美元。「综艺」网站(Variety.com)称这是「特别糟糕的开映成绩」。

不过影艺事业顾问公司「娱乐经销研究」(Franchise Entertainment Research)负责人葛罗斯(David A. Gross)表示,这部片若能一如预期在这个颁奖季入围几个重要奖项,应该对票房有所助益。

在这个寒冷周末排名第5的是「黑豹2:瓦干达万岁」(Black Panther: Wakanda Forever),进帐530万美元;美加累积票房为4亿2800万美元。

排名第6至第10的作品依序为:「暴戾夜」(Violent Night),430万美元;「我的鲸鱼老爸」(The Whale),150万美元;「五星飨魇」(The Menu),100万美元;「法贝尔曼」(The Fabelmans),90万美元;「奇异冒险」(Strange World),67.5万美元。(译者:纪锦玲)

© 2022 AFP