寒流来袭北美耶诞票房急冻 阿凡达续集一枝独秀

（法新社洛杉矶26日电） 北美院线联盟（Exhibitor Relations）今天表示，尽管暴风雪让数百万人4天耶诞周末都宅在家，「阿凡达：水之道」仍以估计9000万美元的票房傲视群伦。

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法新社报导，名导詹姆斯柯麦隆（James Cameron）的「阿凡达：水之道」（Avatar: The Way of Water）在美加累计赚进2亿8770万美元，为2022年收入第5高的电影。

分析师表示「阿凡达：水之道」在这个受暴风雪影响的周末表现超乎预期，但另外3部新片的成绩就逊色得多了。

家庭动画片「鞋猫剑客2」（Puss in Boots: The Last Wish）在4天周末假期进帐1750万美元。

传记电影、英国女星娜欧蜜艾基（Naomi Ackie）饰演已故美国歌后惠妮休斯顿的「与你共舞」（Whitney Houston: I Wanna Dance With Somebody），收入仅680万美元。

「乐来越爱你」奥斯卡金像奖导演达米恩查泽雷（Damien Chazelle）执导的「巴比伦」（Babylon），卡司虽然包括布莱德彼特（Brad Pitt）和玛格罗比（Margot Robbie）等人，开映票房仍仅有530万美元。「综艺」网站（Variety.com）称这是「特别糟糕的开映成绩」。

不过影艺事业顾问公司「娱乐经销研究」（Franchise Entertainment Research）负责人葛罗斯（David A. Gross）表示，这部片若能一如预期在这个颁奖季入围几个重要奖项，应该对票房有所助益。

在这个寒冷周末排名第5的是「黑豹2：瓦干达万岁」（Black Panther: Wakanda Forever），进帐530万美元；美加累积票房为4亿2800万美元。

排名第6至第10的作品依序为：「暴戾夜」（Violent Night），430万美元；「我的鲸鱼老爸」（The Whale），150万美元；「五星飨魇」（The Menu），100万美元；「法贝尔曼」（The Fabelmans），90万美元；「奇异冒险」（Strange World），67.5万美元。（译者：纪锦玲）

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