英国研究：运用AI技术诊断中风 康复患者增两倍

（法新社伦敦27日电） 根据今天公布的新研究，尖端人工智慧（AI）技术让恢复到能从事日常活动的英国中风患者人数增加两倍。

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初阶分析发现，以包括AI技术等方法照料11万1000多名疑似中风的患者，可让看医生到开始接受治疗的时间缩短超过60分钟，进而提高治疗效果。

研究人员分析Brainomix e-Stroke影像平台，发现能恢复日常活动的患者比率从16%增至48%。

英国国营国民保健署（National Health Service）有11个中风治疗网络使用英国医疗科技公司Brainomix研发的AI技术，诊断中风并判定最佳治疗方法。

这个平台协助医师解读脑部扫描，并让他们能够远端与全球各地的专家分享影像。

英国卫生大臣巴克雷（Steve Barclay）在声明中说：「AI有改变国民保健署的潜能，能更快、更精确地做出诊断，并确保患者能在需要时获得所需疗法。」

「Brainomix是AI可以达到什么地步的极佳例子，运用AI的力量对医学中最具时间敏感性的疾病之一做诊断，能争取保命时间。」

身为中风患者的教学助理威尔森（Carol Wilson）说，她因为AI马上及时诊断出中风并接受治疗，在就医当天晚些时候，她就可以坐起来传简讯给家人。

之后回到工作岗位的威尔森说，她「中风两天后就能返家并开始走动」。

英格兰国家医疗保健服务（NHS England）转型部主任费瑞斯（Timothy Ferris）医师说，这个治疗方法「运用AI的潜能，协助专家提供能改变生命的照护」。英国每年有超过8万5000人中风。

「医院对有类中风症状的患者做初步评估时，省下的每一分钟都可大幅提升患者健康出院的机率。」

Brainomix成立于2010年，是牛津大学（Oxford University）的衍生公司，旗下的e-stroke平台获得30多国的330多家医院使用。

© 2022 AFP