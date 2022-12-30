英国时尚庞克教母传奇谢幕 丈夫：薇薇安将永存我心

（法新社巴黎29日电） 英国时尚设计大师「庞克教母」薇薇安魏斯伍德（Vivienne Westwood）今天辞世，享寿81岁。她的丈夫兼创意伙伴克隆赛勒在声明中说：「薇薇安将永存我心。」

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克隆赛勒（Andreas Kronthaler）还说：「我们一直工作到最后，她给了我很多事情要继续忙。亲爱的，谢谢你。」

薇薇安魏斯伍德1941年4月8日出生于英格兰北部的甸维梳村（Tintwistle），本名薇薇安．伊沙贝尔．史怀尔（Vivienne Isabel Swire），母亲在棉纺厂工作，父亲修鞋。

十几岁时，她为自己量身订做服装，并在伦敦学习珠宝设计，但没多久就辍学。她后来表示：「我不知道像我这样的劳动阶级女孩要如何才可能在艺术界谋生。」

她成了小学老师，并嫁给工厂学徒德瑞克．魏斯伍德（Derek Westwood）后冠了夫姓，她的结婚礼服和珠宝都不假他人之手。一年后，她在22岁时生了一个儿子。

但几年后，她的人生出现重大转折，她认识了「性手枪乐团」（Sex Pistols）的经纪人麦克雷伦（Malcolm McLaren）后便离开丈夫，与麦克雷伦在伦敦国王路（King's Road）共同开了一家服饰店，后来成为庞克运动的重要核心。

性手枪团员身穿他们设计的服装，在1970年代走红。

这家服饰店随着时间的推移一再改名，在鼎盛时期曾以「性」（SEX）为名，破洞的T恤、乳胶和皮革金属扣环等设计充满挑衅意味，以前卫大胆的风格挑战禁忌。

1981年，薇薇安魏斯伍德举办了个人第一场正式时装秀，称为海盗系列，并且继续利用英国和法国的历史激发灵感。

1992年，薇薇安魏斯伍德嫁给了小她25岁的克隆赛勒。克隆赛勒是她指导过的时装设计系学生，后来成了她的公司创意总监。

薇薇安魏斯伍德2006年获封女爵士（Dame）。

薇薇安魏斯伍德的政治行动主义在晚年变得越来越明显，她提倡反对任意拘留、反核武，且尤其支持环保议题和绿色和平组织（Greenpeace）等团体。

除了关注气候变迁议题外，薇薇安魏斯伍德也曾声援「维基解密」（WikiLeaks）创办人亚桑杰（Julian Assange），呼吁释放他。英国已批准将面临「间谍法」相关指控的亚桑杰引渡到美国。

© 2022 AFP