WHO：缺乏疫情资讯 可理解数国对中国旅客设限

（法新社日内瓦29日电） 中国将于2023年1月8日开放公民出境旅行，世界卫生组织（WHO）秘书长谭德塞今天说，鉴于缺乏中国COVID-19疫情相关资讯，「可以理解」部分国家针对中国旅客实施限制措施。

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谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）呼吁中国提供更多国内COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情资讯。

中国政府在病例增加的情况下取消出境旅行限制，美国等数国因此针对来自中国的旅客实施筛检措施。欧洲联盟（EU）卫生机关则表示，欧盟目前不采取这类措施。

谭德塞在推特发文说：「世卫组织需要更详尽的资讯，以便做出中国境内COVID-19疫情的全面风险评估。」

「没有中国释出的综合资讯，可以理解全球一些国家采取他们认为或许能保护人民的行动。」

「我们仍关切不断变化的情势，并持续鼓励中国追踪COVID-19病毒，替风险最高的群体施打疫苗。我们持续为临床照护和保障医疗系统提供支援。」

中国先前实施严格防疫规范，大致控制住疫情扩散，却造成经济损失，并于11月下旬引发大规模群众抗议。北京当局决定取消许多防疫规定后，感染率激增，各地医院病患爆满。

中国本周宣布将取消强制入境隔离措施，促使许多中国人开始规划海外旅行。

谭德塞12月21日告诉记者，世卫组织关切中国重症通报增加的现象。他呼吁中方提供有关病情严重程度、住院和加护需求的详细资料。

中国国家卫生健康委员会上周宣布不再每天公布官方染疫死亡统计数据。

© 2022 AFP