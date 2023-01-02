美消费电子展1/5举行 AI融入生活抢镜

（法新社旧金山1日电） 美国年度消费电子展（CES）将于5日在拉斯维加斯揭幕，从汽车、机器人到电器等各个领域人工智慧（AI）最新科技跃进将一览无遗。

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受COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情影响，2021年消费电子展采线上方式举行，去年采线上和实体混合方式举办。这场电子产品盛会今年回归，有望吸引数以万计观展人潮，重现长久以来展场大厅人潮拥挤且促成连串交易的光景。

提供科技研究和顾问服务的Techspotential分析师格林加特（Avi Greengart）告诉法新社：「2022年情况大不如前，大厅空空荡荡，饭店设施里都没有会议。」

「如今（我们预计）会有人潮、很难穿梭其中而且有闭门会议，这就是贸易展的意义所在。」

消费电子展将于5日正式开幕，不过各企业最早将于3日开始展现自家最新科技魔法来抢镜。

根据多名分析师说法，随着交通运输现在是运算新领域，新一代汽车、卡车、船只、农具甚至是飞行器预计都将引发关注。

顾问公司埃森哲（Accenture）平台策略主管亚洛维茨（Kevan Yalowitz）说：「感觉几乎就像到车展一样。」

现在的汽车配备作业系统，比以往更像智慧型手机或笔记型电脑需要系统升级，埃森哲预估到了2040年，路上约40%车辆将需要远端更新软体。

随着联网汽车的出现，应用程式和线上娱乐也应运而生，研发人员致力透过车上串流或购物服务来吸引乘客的注意力。

格林加特表示，增强人工智慧的电动车也将大放异彩。

独立技术分析师恩德勒（Rob Enderle）说：「真正引起轰动的是个人化飞行器。基本上，它们是可载人的无人驾驶飞机。」

此外，虚拟实境（VR）头戴装置是去年消费电子展一大主题，目的在将用户传送到元宇宙（metaverse）的VR头戴装置预计在今年的展场上也会再次成为焦点。元宇宙概念是聚焦于社交连结的3D虚拟世界网路。

定位为新一代网路Web 3一环的装置或服务也料将包含混合实境（MR）装置以及区块链技术和非同质化代币（NFT）。

格林加特指出，消费电子展的展示品也很可能将显示疫情的影响，因为即使生活方式逐渐回到疫情前的习惯，在封锁措施和远距工作时期设计的产品现在也将进入市场。

加强评估健康状况以及和医护远端联系的相关技术也将在展场中成为亮点。

尽管这个展览毫不掩饰地致力于消费主义，环保也将成为主题之一，从水道中挖出垃圾的器具到帮人减少能源使用的应用程式皆有。

根据分析师说法，许多公司正从包装中淘汰塑胶，并转向可生物降解的材料，同时也在努力减少碳排放。

© 2023 AFP