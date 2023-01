阿凡达续集北美院线领跑 全球2周票房破10亿美元

(法新社洛杉矶1日电) 北美院线联盟(Exhibitor Relations)今天通报,「阿凡达:水之道」跨年4天长周末的北美票房估计达8240万美元,全球累计票房以近乎破纪录的速度跨过10亿美元大关。

法新社报导,科幻电影「阿凡达:水之道」(Avatar: The Way of Water)开映以来,美加票房累积达4.405亿美元,海外则累计9.57亿美元;影史上只有6部片在上映两周内晋级10亿美元俱乐部。

但「阿凡达:水之道」导演詹姆斯柯麦隆(James Cameron)估计,这部续集片票房需要达20亿美元才能收支平衡。首集阿凡达创下了破纪录的29亿美元票房。

周末北美票房排名第2的是家庭动画片「鞋猫剑客2」(Puss in Boots: The Last Wish),进帐2200万美元。

「黑豹2:瓦干达万岁」(Black Panther: Wakanda Forever)排名第3,本周末赚进650万美元;上映8周北美票房累增至4.396亿美元。

位居第4的是传记电影,由英国女星娜欧蜜艾基(Naomi Ackie)饰演已故美国歌后惠妮休斯顿的「与你共舞」(Whitney Houston: I Wanna Dance With Somebody),成绩540万美元。

第5名是奥斯卡金像奖导演达米恩查泽雷(Damien Chazelle)执导,布莱德彼特(Brad Pitt)和玛格罗比(Margot Robbie)主演的「巴比伦」(Babylon),有360万美元表现。

排名第6至第10的作品依序为:「暴戾夜」(Violent Night),280万美元;「我的鲸鱼老爸」(The Whale),180万美元;「法贝尔曼」(The Fabelmans),160万美元;「五星飨魇」(The Menu),140万美元;「奇异冒险」(Strange World),74.7万美元。(译者:纪锦玲)

© 2023 AFP