阿凡达续集北美院线领跑 全球2周票房破10亿美元

（法新社洛杉矶1日电） 北美院线联盟（Exhibitor Relations）今天通报，「阿凡达：水之道」跨年4天长周末的北美票房估计达8240万美元，全球累计票房以近乎破纪录的速度跨过10亿美元大关。

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法新社报导，科幻电影「阿凡达：水之道」（Avatar: The Way of Water）开映以来，美加票房累积达4.405亿美元，海外则累计9.57亿美元；影史上只有6部片在上映两周内晋级10亿美元俱乐部。

但「阿凡达：水之道」导演詹姆斯柯麦隆（James Cameron）估计，这部续集片票房需要达20亿美元才能收支平衡。首集阿凡达创下了破纪录的29亿美元票房。

周末北美票房排名第2的是家庭动画片「鞋猫剑客2」（Puss in Boots: The Last Wish），进帐2200万美元。

「黑豹2：瓦干达万岁」（Black Panther: Wakanda Forever）排名第3，本周末赚进650万美元；上映8周北美票房累增至4.396亿美元。

位居第4的是传记电影，由英国女星娜欧蜜艾基（Naomi Ackie）饰演已故美国歌后惠妮休斯顿的「与你共舞」（Whitney Houston: I Wanna Dance With Somebody），成绩540万美元。

第5名是奥斯卡金像奖导演达米恩查泽雷（Damien Chazelle）执导，布莱德彼特（Brad Pitt）和玛格罗比（Margot Robbie）主演的「巴比伦」（Babylon），有360万美元表现。

排名第6至第10的作品依序为：「暴戾夜」（Violent Night），280万美元；「我的鲸鱼老爸」（The Whale），180万美元；「法贝尔曼」（The Fabelmans），160万美元；「五星飨魇」（The Menu），140万美元；「奇异冒险」（Strange World），74.7万美元。（译者：纪锦玲）

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