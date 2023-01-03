摩洛哥坚果油受欢迎 手工制法却逢失传危机

（法新社摩洛哥索维拉2日电） 摩洛哥坚果油近年成为美妆保养业大力吹捧的产品，但如今大部分坚果油都靠上了年纪的工匠生产，令人担心这种手工制程不知还能存续多久。

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在摩洛哥西部港口城市索维拉（Essaouira）一间作坊，12名女子坐在地上，熟练地剥开摩洛哥坚果外壳，再碾碎榨油。

这项手艺经过时间淬炼，仰赖密集劳力，但摩洛哥年轻人愈来愈不愿意从事这个工作。

这些女工匠大多年逾六旬，她们在「马亚纳合作社」（Cooperative Marjana）亲手将小小的黄色果实捣烂，还有些人用锤子敲碎硬壳，取出果仁。

然后，她们将果实分类、烘烤、研磨、榨油。摩洛哥坚果油可用来烹饪，但也长期以保湿、抗老功效而闻名。

42岁的夏利（Samira Chari）是合作社里最年轻的工匠，她说：「这份工作很难，需要经验，最重要的是耐心。」

合作社创办人安塔提（Amel El Hantatti）说，当地缺乏就业机会，但这份工作的劳动性质是「年轻人不再从事这项手艺」的原因之一。

马亚纳合作社的员工全是女性，她们热切接待来到这里参观制程、购买坚果产品的观光客。

这片干旱地区遍布广袤的摩洛哥坚果园。在索维拉和阿加迪尔（Agadir）之间的地带，摩洛哥坚果是非常重要的作物，联合国教育、科学及文化组织（UNESCO）1998年将这个地区宣告为生物圈保护区，之后又把摩洛哥坚果树的栽种文化列为非物质文化遗产。

少有作物能适应摩洛哥南部这片地区少雨及夏季酷热的条件，因此当地主要收入来源都仰赖摩洛哥坚果油。这种油广泛用于摩洛哥料理，并于2010年获得原产地名称（Appellation of Origin）认证。

安塔提于2005年成立马亚纳合作社，她说，社内现有80名女员工，分别派到生产线和销售部。但如今，她说：「我真的很担心摩洛哥坚果油的手工制法会消失。」

合作社的年轻员工喜欢在礼品店贩卖坚果油皂、洗发精和保湿产品。25岁的沙克（Assia Chaker）说：「我试着和女工匠一起工作了几天，但我做不下去，制程很难，而且真的很累。我喜欢与人接触，和每天来到店里的观光客练习外语，而不是花一整天压碎摩洛哥坚果果仁再捣浆。」

她还说：「反正，这种工作总有一天会用机器来完成。」

但安塔提说，果油制程很难机械化，因为机器榨出来的油，味道永远和人工榨出来的油不一样。

官方统计，摩洛哥每年约生产5640公吨的摩洛哥坚果油，其中约4成外销。农业部资料显示，这项产业的交易额在2012年到2019年之间增为3倍，达到1.15亿美元左右。

但索维拉的工匠说，下一代不太想学这项手艺。

夏利从父母那里学会摩洛哥坚果油每一阶段的制程，传统上，这些技术代代相传。但她说，她的孩子都不想从事这份工作，她也理解孩子的选择。

随着愈来愈多科学研究认可摩洛哥坚果油的健康功效，这类产品仍是当地经济的重要收入来源，也是全球欢迎的热门商品。

摩洛哥政府也一直关注这项产业，特别是兴建了13座水库来收集稀有的雨水，帮忙缓解当地日渐严重的干旱。

摩洛哥政府的目标是在2030年之前，让摩洛哥坚果油的产量翻倍，希望能促进「新一代乡村中产阶级」兴起。

但随着投入这项产业的年轻人愈来愈少，下一代是否愿意学习与摩洛哥坚果树有关的传统工艺，只能留待时间证明。

© 2023 AFP