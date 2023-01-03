球风火合唱团鼓手佛瑞德怀特逝世 享寿67岁

（法新社洛杉矶2日电） 美国乐团「球风火合唱团」（Earth, Wind & Fire）早期成员鼓手佛瑞德怀特（Fred White）与世长辞，享寿67岁。他的兄弟和乐团今天都证实这个消息。

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佛瑞德怀特1955年出生于芝加哥，幼时便开始打鼓，之后加入已故兄长莫里斯怀特（Maurice White）1969年成立的放克乐团球风火合唱团拿下6座葛莱美奖（Grammy Awards）。

佛瑞德怀特的另一名兄长韦丁怀特（Verdine White）昨天在社群媒体Instagram贴文中表示：「我们家族今天深感悲痛，因为我们失去了一位杰出且充满天赋的家庭成员。」

也曾是球风火合唱团成员的韦丁怀特写道，佛瑞德怀特天赋异禀，是球风火合唱团最初的9名元老成员之一，年纪轻轻才16岁便赢得各大奖肯定。

球风火合唱团于1970年代迅速窜红，成为率先打破流行音乐中肤色障碍的早期乐团之一，不但在非裔美国人族群中深受喜爱，也掳获白人歌迷的心。

球风火合唱团1979年成为第一支在纽约麦迪逊花园广场（Madison Square Garden）门票销售一空的非裔乐团，而麦迪逊花园广场不论在当时或现今都是最负盛名的演唱会场地之一。

球风火合唱团官方Instagram页面张贴一段佛瑞德怀特1979年在德国表演独奏击鼓的影片，并写道「在爱里安息吧」。

佛瑞德怀特后来还曾与其他表演者共事，包括灵魂乐歌手丹妮丝威廉斯（Deniece Williams）。

佛瑞德怀特2000年以球风火合唱团成员身分登上摇滚名人堂（Rock & Roll Hall of Fame）。

球风火合唱团不仅在写歌方面备受肯定，更以充满活力的现场演出赢得赞誉，现场表演由强而有力的铜管乐队领头，搭配由拨弄金属琴键演奏的非洲卡林巴琴。

球风火合唱团从未在乐坛消声匿迹，非裔美国前总统欧巴马当选后在2009年刚入主白宫时，球风火合唱团便是率先获邀演出的艺人之一，因此迎来事业第二春。

© 2023 AFP