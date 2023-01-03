英国公立医疗体系负荷过重 正造成病患死亡

（法新社伦敦2日电） 英国医疗卫生机关正在努力应付这个冬季罢工和需求飙升夹击危机。英国医界团体今天表示，患者正因照护不足而丧命，呼吁政府采取行动。

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早在COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情爆发前，英国公立国民保健署（NHS）已面临超过10年预算吃紧，疫情后财务情况更严重恶化。

上周在英格兰被送上救护车的患者中，有1/5的人花了1个多小时才被急诊室收治，且数以万计患者在急诊室得等上超过12小时才能受到治疗。

英国皇家急诊医学学会（Royal College of Emergency Medicine）昨天表示，每周都会有300到500名患者在急诊室丧命，主要是因为等候治疗的时间过久。

在若干医院主管对这样的说法提出不同见解后，皇家急诊医学学会副会长希金生（Ian Higginson）今天仍坚持他们的估值，对短期因素导致这场危机的说法予以驳斥。

他告诉英国广播公司电台（BBC Radio）：「如果你在第一线，就会知道这是一个长期存在的问题…我们每年冬天都会看到这种情况，但发生的时候好像还是令人意外。」

英国医学会（British Medical Association）今天疾呼，现况「令人无法容忍且无法持续」，因为国民保健署面临「极高的需求」，政府必须采取行动。

英国医学会理事会主席班菲德（Phil Banfield）表示：「说英国无法负担解决这团混乱所需成本，并非事实。这是一个政治选择，患者正因这个选择而无谓死去。」

英国政府将国民保健署遭逢的压力，归咎于COVID-19疫情和流感等冬季疾病。

首相苏纳克（Rishi Sunak）在新年致词中表示，他的政府已经采取「关键性行动」，并动员「破纪录资源」来应对国民保健署病患积压及医护人员沉重压力。（译者：李佩珊/核稿：张正芊）

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