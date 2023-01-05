为何检测中国航班废水 原因、作法一次看

（法新社巴黎4日电） 为因应中国Covid-19病例激增，多国表示将检测中国起飞航班的废水。这虽无法阻止病毒散播，但可一窥中国疫情蔓延程度，以及新变异株是否已在当地现踪。

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法新社整理这项措施的相关资讯如下：

● 怎么做？

过程涉及检验中国入境班机厕所内的尿液和粪便混合物，接着分析废水，以大致了解有多少比例的乘客感染Covid-19（2019冠状病毒疾病），以及感染何种变异病毒。

地方当局在飞机降落后直接收集废水，并送往实验室检测，一旦发现病毒，就会对其基因组进行定序，以确定是否为已知的亚变异株。虽然也可以收集整个机场的废水，但那样无法确定样本来自哪个国家。

● 哪些国家这样做？

比利时、加拿大、奥地利和澳洲等国已表示会针对中国班机进行废水检测，多国卫生官员昨天建议加强废水检测后，预计欧盟也会跟进。

据美国媒体报导，美国也在考虑采取这项措施。

● 为什么？

中国上月开始取消严格清零措施以来，感染率持续飙升。包括美国在内几个国家已表示，要求从中国抵达的乘客提供阴性证明，此举激怒北京。

相较之下，检测废水并不会阻止Covid阳性者入境，但日内瓦大学全球卫生研究所所长、流行病学家法拉欧（Antoine Flahault）表示，这些样本对了解中国现今状况提供了线索。

● 较不具侵略性

法拉欧说，检测废水有助填补漏洞，「在缺乏可靠数据的情况下，知道30%至50%中国乘客是感染者很有用」。

这也能让各国了解或许改变疫情散播路径的可能新变异株，就像2021年的Omicron。

卫生专家警告，中国病例激增可能为新病毒株提供肥沃的温床，与在机场检测到访的乘客相比，检测废水更容易进行，侵入性也小得多。

● 局限

法国病毒学家马赫夏（Vincent Marechal）说，虽然检测废水「非常有效」，但无法提供机上感染或变异株「全貌」。

局限之一是废水只能检测在飞行期间用过厕所的乘客，收集、检测、定序和分析调查结果都需要数天时间，无法迅速针对结果采取行动。

马赫夏说：「知道这些资讯能干嘛？把飞机上的人都叫回来吗？这很有趣，但可以采取措施时已经太迟了。」

© 2023 AFP