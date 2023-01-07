荷兰与葡萄牙跟进 要求中国旅客出示阴性证明

（法新社海牙6日电） 荷兰与葡萄牙政府今天加入其他国家行列，要求来自中国航班的乘客入境时须检附COVID-19阴性证明。

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目前已有10多个国家对中国旅客祭出新的旅游管制措施。在北京当局决定放宽严格的防疫措施后，中国国内COVID-19（2019冠状病毒疾病）确诊病例激增。

荷兰卫生部表示，荷兰的规定符合欧盟建议，将在10日生效。

荷兰卫生部长库帕斯（Ernst Kuipers）说：「我觉得祭出旅行限制作为欧洲整体防疫的一环很重要。」

阿姆斯特丹史基普机场（Amsterdam Airport Schiphol）是欧洲最大机场之一，也是数个洲际航班连结点的枢纽。

葡萄牙卫生部也在今天稍晚跟进，宣布自中国搭机的乘客登机前必须出示COVID-19阴性检验证明，新规定将自7日起生效。

这两国政府今天在宣布新措施时还说，搭乘来自中国的航班时应佩戴口罩。

欧盟专家4日「强烈建议」27个成员国要求来自中国的航班乘客检测COVID-19，并对入境旅客随机采检。

包括德国、法国、义大利与西班牙等数个欧盟国家已宣布自中国抵达的乘客须检测COVID-19。

© 2023 AFP