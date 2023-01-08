金球奖颁奖典礼回归 盼重拾往日盛名

（法新社洛杉矶8日电） 素有好莱坞「第一趴」之称的金球奖在历经丑闻风波后，将于美西时间10日的颁奖典礼试图咸鱼翻身，届时将看到「法贝尔曼」以及「捍卫战士」、「阿凡达」续集片角逐最大奖项。

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金球奖（Golden Globes）过去有着象徵好莱坞电影颁奖季起跑的关键角色，但在主办单位好莱坞外籍记者协会（HFPA）爆出道德风波、投票成员「不够多元」等争议后，去年的盛会并未获电视转播。

继好莱坞外籍记者协会做出种种改革，美国国家广播公司（NBC）已同意一次性地转播今年第80届的金球奖颁奖典礼，典礼邀请函也已广发给好莱坞A咖明星。

预料出席的重量级人物包括大导演史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg），他的半自传电影「法贝尔曼」（The Fabelmans）是赢得剧情类最佳影片奖的大热门；笑匠艾迪墨菲（Eddie Murphy）则将获颁终身成就奖。

喜剧明星杰洛卡麦克（Jerrod Carmichael）扛下主持棒，鬼才导演昆汀塔伦提诺（Quentin Tarantino）是当晚的颁奖人之一。

然而，许多重要入围者都还未证实是否出席颁奖典礼。娱乐新闻网站Deadline专栏作家韩蒙德（Pete Hammond）预测，今年金球奖颁奖典礼将与以往「大为不同」，将看不到COVID-19（2019冠状病毒疾病）之前的熠熠星光、狂欢派对或香槟畅饮，直指去年业界封杀金球奖已打断了原本的喜庆气氛。

韩蒙德告诉法新社说：「声量会低很多，典礼过后不会有续摊活动，一个也没有。片商并没有砸钱办这些。」

他预期，红毯上记者关心的会是众星们出席今年金球「会不会不自在」、对好莱坞外籍记者协会做出的改革是否满意，而非只问他们「选穿哪位设计师的礼服」。

© 2023 AFP