订单应接不暇 疫情带动日本制刀具出口大增

（法新社日本岐阜县关市9日电） 日本中部岐阜县的关市（Seki）曾以打造武士刀闻名，如今工匠改为忙于替厨房刀具打磨抛光，但即便产能全开，当地的小工厂也应接不暇庞大的全球订单。

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日本刀具和剪刀等锐器的出口值2022年创下新高，部分要归因于大众在COVID-19疫情期间在家烹饪的机率大增；此外，愈来愈多专业厨师认为日本刀具精度高、表面平整又耐用而成为爱用者。

关市Sumikama株式会社社长炭?胜美认为，是「技术和传统工艺的结合」造就这股热潮。

做出完美寿司、切割高级和牛都离不开非常锐利的刀具，Sumikama株式会社利用机器确保精度达1/1000公厘，然后再由匠人手工完成。

但炭?接受法新社访问时说，即使工厂全力生产，也跟不上需求，因为「所有国家，需求都比疫情前更大」。

关市知名的制刀技术可追溯到14世纪，当时关市因为自然环境得天独厚，成为武士刀一大主要产地。炭?说，当地的「干净水源、木炭和原物料，对于制刀来说非常理想」。

以玉钢（铁矿沙和少量木炭结合）制成的优质铁材，经烧红并多次折叠，锻造成刚硬的刀，浸入冷水并经过其他工序铸压成武士刀的曲线型。

日本于1876年颁布废刀令，制刀业也跟着衰退。二次大战后，关市开始生产专供外销的口袋刀具，当时日圆兑美元汇率固定，有利于日本产品大量出口美国，因此和制刀业的业绩一开始就开出红盘。

但固定汇率的政策于1970年代告终，同时低廉的中国同类产品涌向，日本刀具渐渐无法竞争。

炭?说：「那段时间非常艰辛。关市的制刀匠决定必须开辟新的方向。」

当时，德国「双人」牌（Zwilling）等产品主宰高级刀具市场，日本制的高级刀具罕见，市占率也低。

1990年代，炭?决定放手一搏，推出全系列顶级厨艺刀具，每把动辄数百美元。

为强调纯正「日本制造」，炭?的公司在刃面加上双色波浪纹，令人联想到武士刀的传统外观，刀上还以汉字「霞」当作品牌标志。

虽然这些刀具看来很优雅，但炭?说，公司内外仍有人怀疑这么昂贵的刀能否卖出去。他说：「我们当时陷入一种想法，以为消费者不会接受日本产品…除非卖得比德国货便宜。」

然而，这一系列刀具大获成功，如今销到全球超过50个国家。

日本海关统计，厨房刀具的出口值在2021年创下120亿日圆（约新台币27.8亿元）纪录，比前一年的90亿日圆增加3成。

在东京开业的法籍厨师欧多斯（Olivier Oddos）爱用日本刀具已逾20年。他说日本制厨刀享有全球声誉，能切得平整又规则，「改变了烹饪的品质」，很多法国厨师会特地采购。

东京合羽桥厨具街「釜浅商店」的老板熊泽大介说，过去10年，随着各国对日本料理的喜爱，日本刀具也突然备受海外青睐。由于产品太畅销，他4年前在法国巴黎开一家分店。

熊泽也注意到疫情带来的影响。他说：「或许因为更常待在家里，人们想花点时间做菜，而且做得更精致。」

© 2023 AFP