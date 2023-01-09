阿凡达续集连4周北美票房冠军 窒友梅根意外叫座

（法新社洛杉矶8日电） 毫无意外地，名导演詹姆斯柯麦隆（James Cameron）的「阿凡达：水之道」稳居周末北美票房榜首，估计进帐4500万美元；另一部意外叫座的恐怖片「窒友梅根」排名第2。

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根据北美院线联盟（Exhibitor Relations），「阿凡达：水之道」（Avatar: The Way of Water）已连续4周稳坐票房冠军，美加票房累积5亿1680万美元，海外则累计11.9亿美元，成为影史上票房第7高的电影。

恐怖玩偶惊悚片「窒友梅根」（M3GAN）表现亮眼，在上映第1周就有3020万美元强劲表现，远高于分析师的预期。

影艺事业顾问公司娱乐经销研究（Franchise Entertainment Research）负责人葛罗斯（David A. Gross）表示：「恐怖片显示票房并未减缓…年轻观众为了寻求最大的刺激，想与朋友一起在大银幕上看恐怖片。」

阖家观赏的动画片「鞋猫剑客2」（Puss in Boots: The Last Wish）排名第3，周末进帐1310万美元，北美票房累计8770万美元。

暖心喜剧「超难搞先生」（A Man Called Otto）上映第2周420万美元入袋，排名第4。

排名第5的是「黑豹2：瓦干达万岁」（Black Panther: Wakanda Forever），进帐340万美元，全美累积收入4亿4540万美元。

排名第6至第10的作品依序为：「与你共舞」（Whitney Houston: I Wanna Dance With Somebody），收入240万美元；「我的鲸鱼老爸」（The Whale），150万美元；「巴比伦」（Babylon），140万美元；「暴戾夜」（Violent Night），74万美元；「五星飨魇」（The Menu），71.3万美元。（译者：纪锦玲）

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