阿凡达续集连4周北美票房冠军 窒友梅根意外叫座

(法新社洛杉矶8日电) 毫无意外地,名导演詹姆斯柯麦隆(James Cameron)的「阿凡达:水之道」稳居周末北美票房榜首,估计进帐4500万美元;另一部意外叫座的恐怖片「窒友梅根」排名第2。

根据北美院线联盟(Exhibitor Relations),「阿凡达:水之道」(Avatar: The Way of Water)已连续4周稳坐票房冠军,美加票房累积5亿1680万美元,海外则累计11.9亿美元,成为影史上票房第7高的电影。

恐怖玩偶惊悚片「窒友梅根」(M3GAN)表现亮眼,在上映第1周就有3020万美元强劲表现,远高于分析师的预期。

影艺事业顾问公司娱乐经销研究(Franchise Entertainment Research)负责人葛罗斯(David A. Gross)表示:「恐怖片显示票房并未减缓…年轻观众为了寻求最大的刺激,想与朋友一起在大银幕上看恐怖片。」

阖家观赏的动画片「鞋猫剑客2」(Puss in Boots: The Last Wish)排名第3,周末进帐1310万美元,北美票房累计8770万美元。

暖心喜剧「超难搞先生」(A Man Called Otto)上映第2周420万美元入袋,排名第4。

排名第5的是「黑豹2:瓦干达万岁」(Black Panther: Wakanda Forever),进帐340万美元,全美累积收入4亿4540万美元。

排名第6至第10的作品依序为:「与你共舞」(Whitney Houston: I Wanna Dance With Somebody),收入240万美元;「我的鲸鱼老爸」(The Whale),150万美元;「巴比伦」(Babylon),140万美元;「暴戾夜」(Violent Night),74万美元;「五星飨魇」(The Menu),71.3万美元。(译者:纪锦玲)

