暖冬降雪少 欧洲滑雪场关闭或减少开放坡道

（法新社奥地利塞末林10日电） 欧洲阿尔卑斯山目前处处可见棕色山坡和少量积雪，与游客期待的冬季仙境大异其趣，专家说，这是因为近日来欧洲呈现极端暖冬天候，全欧1月份高温纪录已被打破。

广告 继续浏览后续

从奥地利到法国、义大利和瑞士，滑雪坡道的积雪已逐渐消失，且由于气温过高，甚至无法制作人造雪。许多地势较低的滑雪场不得不关闭，其他则减少服务。

各国滑雪场的情况如下：

●奥地利

尽管阿尔卑斯山已再度开始降雪，截至上周末，奥地利数百座滑雪场已有数十座关闭，其他许多滑雪场也必须减少服务。

奥地利饭店同业公会理事长费特（Walter Veit）指出，饭店订房状况稳定，但因气候温暖，一月订房锐减幅度恐怕会超出往常。

滑雪场业者表示，一日游客源已减少。有些业者为弥补坡道关闭，而减少滑雪场乘车价格。

●法国

由全法250家滑雪场缆车业者组成的法国滑雪俱乐部（Domaines Skiables de France）指出，截至上周，法国开放的滑雪坡道不到一半。

阿尔卑斯山蒂涅（Tignes）滑雪场被迫取消原订本月13日和14日举行的Andros Trophy雪地赛车；本月原订在孔塔米讷（Contamines）雪场举行的特勒玛克世界杯滑雪赛（Telemark World Cup）延后到2月。

●义大利

义大利中部的滑雪场已关闭，此一地区的旅行业者吁请政府设法解决问题。目前滑雪教练已失业，饭店订房也取消。

●瑞士

截至上周，瑞士约有半数雪场不得不完全或局部关闭，尤其是位于中、低海拔的雪场。

旅游官员表示，滑雪山区订房率与去年假期期间相同，只是一日游的客源减少8%。

瑞士雪场缆车业的代表组织表示，由于气候温和，这些业者的营业额比去年减少9%。

© 2023 AFP