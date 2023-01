金球奖颁奖典礼卷土重来 史匹柏与阿凡达争高下

(法新社洛杉矶10日电) 第80届金球奖颁奖典礼将在今天登场,名导史蒂芬史匹柏的新作「法贝尔曼」将与「阿凡达」、「捍卫战士」等名片续集争夺最佳剧情片,非裔男星艾迪墨菲则将获颁终生成就奖。

传统上揭开好莱坞颁奖季序幕的金球奖,因COVID-19(2019冠状病毒疾病)疫情与主办单位缺乏族群多元等争议,已有2年没举办如以往众星云集的颁奖晚宴。今年总算恢复在洛杉矶比佛利希尔顿饭店(Beverly Hilton)举行盛会,典礼将在美西时间下午5时登场。

美国国家广播公司(NBC)2022年取消转播金球奖颁奖典礼,因主办单位好莱坞外籍记者协会(Hollywood Foreign Press Association,HFPA)遭揭发没有非裔成员。在HFPA急忙采取一些改革行动后,NBC同意今年一次性恢复转播典礼。

本届金球奖颁奖典礼由喜剧演员杰洛卡麦可(Jerrod Carmichael)主持,出席的大咖名人包括史蒂芬史匹柏(Steven Spielberg),他的半自传电影「法贝尔曼」(The Fabelmans)是剧情类最佳影片大热门。艾迪墨菲(Eddie Murphy)也将出席领取终身成就奖。

「法贝尔曼」得和2022年2部大卖座续集电影一较高下,分别是巨星汤姆克鲁斯(Tom Cruise)主演的「捍卫战士:独行侠」(Top Gun: Maverick)及名导詹姆斯柯麦隆(James Cameron)的作品「阿凡达:水之道」(Avatar: The Way of Water)。

不过,描绘古典乐界激烈竞争的「TAR塔尔」(Tar)及摇滚乐巨星传记电影「猫王艾维斯」(Elvis),也可能在剧情类最佳影片项目冒出成为得奖黑马。

而分别在这两部电影担纲主角的凯特布兰琪(Cate Blanchett)与奥斯汀巴特勒(Austin Butler),则双双被看好拿下剧情类最佳男女主角奖。

以电影「鲸」(The Whale)入围剧情类最佳男主角奖的知名男星布兰登费雪(Brendan Fraser),已决定缺席今天的颁奖晚宴。他先前指称自己曾遭到一位好莱坞外籍记者协会前主席性侵犯。

身兼「捍卫战士:独行侠」制片的汤姆克鲁斯也很可能不会出席。他2021年为了表达抗议,将得过的3座金球奖归还给好莱坞外籍记者协会。

今年在所有奖项中入围最多的「伊尼舍林的女妖」(The Banshees of Inisherin),则被看好夺下音乐或喜剧类最佳影片;主演的柯林法洛(Colin Farrell)也被视为该类最佳男主角热门得奖者。

「伊尼舍林的女妖」的对手包括超现实科幻电影「妈的多重宇宙」(Everything Everywhere All at Once),主演的杨紫琼、关继威与洁美李寇蒂斯(Jamie Lee Curtis)也全都入围演员奖项。(译者:张正芊/核稿:刘淑琴)

© 2023 AFP