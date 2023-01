杨紫琼创历史 永夺金球奖音乐喜剧类最佳女主角奖

2 分钟

(法新社洛杉矶10日电) 女星杨紫琼今天凭藉「妈的多重宇宙」(Everything Everywhere All at Once)在美国加州勇夺金球奖音乐或喜剧类最佳女主角奖。