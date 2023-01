第80届金球奖主要得奖名单

(法新社洛杉矶10日电) 第80届金球奖颁奖典礼(Golden Globe Awards)主要得奖名单如下。

※ 电影类

●剧情类最佳影片:「法贝尔曼」(The Fabelmans)

●戏剧类最佳男主角:奥斯汀巴特勒(Austin Butler)/「猫王艾维斯」(Elvis)

●戏剧类最佳女主角:凯特布兰琪(Cate Blanchett)/「TÁR塔尔」(Tar)

●音乐或喜剧类最佳影片:「伊尼舍林的女妖」(The Banshees of Inisherin)

●音乐喜剧类最佳男主角:柯林法洛(Colin Farrell)/「伊尼舍林的女妖」

●音乐喜剧类最佳女主角:杨紫琼/「妈的多重宇宙」(Everything Everywhere All at Once)

●最佳男配角:关继威/「妈的多重宇宙」

●最佳女配角:安琪拉贝瑟(Angela Bassett)/「黑豹2:瓦干达万岁」(Black Panther: Wakanda Forever)

●最佳导演:史蒂芬史匹柏(Steven Spielberg)/「法贝尔曼」

●最佳剧本:马丁麦多纳(Martin McDonagh)/「伊尼舍林的女妖」

●最佳动画片:「吉勒摩.戴托罗之皮诺丘」(Guillermo del Toro's Pinocchio)

●最佳非英语片:「阿根廷,1985」(Argentina, 1985)

※ 电视类

●最佳戏剧类影集:「龙族前传」(House of the Dragon)

●戏剧类影集最佳男主角:凯文科斯纳(Kevin Costner)/「黄石」(Yellowstone)

●戏剧类影集最佳女主角:辛蒂亚(Zendaya)/「高校十八禁」(Euphoria)

●最佳喜剧音乐类影集:「小学风云」(Abbott Elementary)

●喜剧音乐类影集最佳男主角:杰瑞米艾伦怀特(Jeremy Allen White)/「大熊餐厅」(The Bear)

●喜剧音乐类影集最佳女主角:昆塔布伦森(Quinta Brunson)/「小学风云」

●电视最佳男配角:泰勒詹姆斯威廉姆斯(Tyler James Williams)/「小学风云」

●电视最佳女配角:茱莉亚加纳(Julia Garner)/「黑钱胜地」(Ozark)

●最佳迷你影集或电视电影:「白莲花大饭店」(The White Lotus)

●迷你影集或电视电影最佳男主角:伊凡彼得斯(Evan Peters)/「食人魔达默」(Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story)

●迷你影集或电视电影最佳女主角:亚曼达塞佛瑞(Amanda Seyfried)/「新创大骗局」(The Dropout)

