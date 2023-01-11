第80届金球奖主要得奖名单
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（法新社洛杉矶10日电） 第80届金球奖颁奖典礼（Golden Globe Awards）主要得奖名单如下。
※ 电影类
●剧情类最佳影片：「法贝尔曼」（The Fabelmans）
●戏剧类最佳男主角：奥斯汀巴特勒（Austin Butler）／「猫王艾维斯」（Elvis）
●戏剧类最佳女主角：凯特布兰琪（Cate Blanchett）/「TÁR塔尔」（Tar）
●音乐或喜剧类最佳影片：「伊尼舍林的女妖」（The Banshees of Inisherin）
●音乐喜剧类最佳男主角：柯林法洛（Colin Farrell）/「伊尼舍林的女妖」
●音乐喜剧类最佳女主角：杨紫琼/「妈的多重宇宙」（Everything Everywhere All at Once）
●最佳男配角：关继威/「妈的多重宇宙」
●最佳女配角：安琪拉贝瑟（Angela Bassett）/「黑豹2：瓦干达万岁」（Black Panther: Wakanda Forever）
●最佳导演：史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）／「法贝尔曼」
●最佳剧本：马丁麦多纳（Martin McDonagh）／「伊尼舍林的女妖」
●最佳动画片：「吉勒摩．戴托罗之皮诺丘」（Guillermo del Toro's Pinocchio）
●最佳非英语片：「阿根廷，1985」（Argentina, 1985）
※ 电视类
●最佳戏剧类影集：「龙族前传」（House of the Dragon）
●戏剧类影集最佳男主角：凯文科斯纳（Kevin Costner）／「黄石」（Yellowstone）
●戏剧类影集最佳女主角：辛蒂亚（Zendaya）／「高校十八禁」（Euphoria）
●最佳喜剧音乐类影集：「小学风云」（Abbott Elementary）
●喜剧音乐类影集最佳男主角：杰瑞米艾伦怀特（Jeremy Allen White）／「大熊餐厅」（The Bear）
●喜剧音乐类影集最佳女主角：昆塔布伦森（Quinta Brunson）／「小学风云」
●电视最佳男配角：泰勒詹姆斯威廉姆斯（Tyler James Williams）／「小学风云」
●电视最佳女配角：茱莉亚加纳（Julia Garner）／「黑钱胜地」（Ozark）
●最佳迷你影集或电视电影：「白莲花大饭店」（The White Lotus）
●迷你影集或电视电影最佳男主角：伊凡彼得斯（Evan Peters）／「食人魔达默」（Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story）
●迷你影集或电视电影最佳女主角：亚曼达塞佛瑞（Amanda Seyfried）／「新创大骗局」（The Dropout）
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