希腊末代国王辞世 享寿82岁

（法新社雅典11日电） 希腊「末代国王」康斯坦丁二世（Constantine II）与世长辞，享寿82岁，官员和其家人今天表示，私人葬礼将于下周举行，康斯坦丁二世将长眠于前希腊王室庄园塔托伊宫。

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根据政府声明，康斯坦丁二世昨天在首都雅典一家医院去世，他将与先人一同长眠于雅典北方的塔托伊宫（Tatoi）。

在希腊总理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）主持特别内阁会议后发表的声明说：「康斯坦丁二世将以普通公民身分下葬。」

康斯坦丁二世的家人在声明中说，16日将在雅典东正教教堂（Athens Metropolitan Cathedral）为他举行葬礼，这也是康斯坦丁二世1964年举行婚礼的地点。

前王室成员大多都安葬在曾为希腊王室夏宫的塔托伊宫，包括在丹麦出生的开国国王乔治一世（George I）和另外7位希腊国王和王后。

1940年出生的康斯坦丁二世是希腊国王保罗（King Paul）和王后弗雷德里卡（Queen Frederica）的独生子，1964年登上王位，1967年底因军人政变流亡国外，1973年遭到军政府罢黜，1974年军政府垮台，全民公投依然放弃君主制，康斯坦丁二世成为末代国王。（译者：刘文瑜/核稿：张晓雯）

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