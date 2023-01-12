研究：染疫轻症长新冠症状大多一年内消失

（法新社伦敦12日电） 今天公布的一份以色列大规模研究显示，最初感染症状轻微的COVID-19患者出现所谓的「长新冠」症状，大多数会在一年内完全消失，这项研究发现被视为「令人安心」。

广告 继续浏览后续

根据世界卫生组织（WHO）的估算模型，欧洲至少有1700万人在2020至2021年间初次感染COVID-19（2019冠状病毒疾病）并康复后，在数个月内仍受长新冠（long Covid）症状所苦。

但有关长新冠的许多资讯依然不清楚，其中包括会持续多久时间。

这篇发表在「英国医学期刊」（BMJ）的论文中，以色列研究人员分析了2020年3月至2021年10月期间，在以色列接受COVID-19检测、来自各年龄层的近200万人医疗纪录，其中有近30万人染疫轻症。

换句话说，这份研究涵盖Delta等较早期的病毒变异株，而不包括较近期发现的Omicron。

研究人员爬梳以色列健康服务机构「马加比医疗保健服务」（Maccabi Healthcare Services）提供的病历，从中研究70多种被视为与长新冠有关的不同症状。

他们排除染疫住院等较重症的患者，因为先前已有研究结果显示，这类患者有较高机率出现长新冠的情况。

对于轻症者来说，研究发现几种情况的风险显着增加，包括失去嗅觉和味觉、呼吸困难、虚弱、心悸、链球菌性咽炎、头晕及俗称「脑雾」的专注力与记忆力受损，但这些症状大多会在12个月内完全消失。

这篇研究的作者之一、以色列KI研究所（KI Research Institute）研究人员毕瓦斯-班尼塔（Maytal Bivas-Benita）补充说：「有少数人染疫一年后，仍有呼吸短促或体力虚弱等问题。」

研究还发现，患者若接种过疫苗，比起没接种患者出现呼吸困难的机率较低。呼吸困难是最常见的长新冠症状。

此外，儿童染疫后出现健康问题的情况比成人少，且大多数都在一年内康复。

未参与研究的小儿科医师暨英国伦敦国王学院（King's College London）学者阿布绍德（Michael Absoud）称这些研究结果「令人安心」，因为证实了绝大多数有长新冠症状的孩童「康复情况非常好」。

研究首席作者米兹拉希（Barak Mizrahi）表示，他希望这份研究可帮助医师在尝试判断病患症状是否与COVID-19有关时，面临的不确定性能降低。（译者：张正芊/核稿：陈彦钧）

© 2023 AFP