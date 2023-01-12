LVMH集团高层洗牌 全球首富任命女儿接管迪奥

（法新社巴黎11日电） 全球首富、法国亿万富豪酩悦轩尼诗－路易威登集团（LVMH）执行长阿尔诺今天宣布，他的女儿黛尔芬将接手领导集团旗下时尚品牌迪奥，旗舰品牌路易威登的执行长也将换人。

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法新社报导，LVMH集团两大主要品牌展开重组之际，73岁的阿尔诺（Bernard Arnault）个人财富再创新高，去年年底正式超越特斯拉（Tesla）和推特（Twitter）执行长马斯克（Elon Musk），成为全球首富，他的身家估计高达2000亿美元（约新台币6兆元）。

阿尔诺表示，任命旗舰品牌路易威登（Louis Vuitton）高阶主管黛尔芬（Delphine）出任克丽丝汀迪奥高级时装公司（Christian Dior Couture）负责人，代表爱女在「时尚和皮具领域的卓越职业生涯得以延续」。

阿尔诺在声明中说，在黛尔芬的领导下，路易威登得以「不断写下新猷。她敏锐的眼光和无与伦比的经验也将成为迪奥持续发展的决定性资产。」

黛尔芬将接替迪奥执行长贝卡利 (Pietro Beccari)，贝卡利则将接替柏克（Michael Burke），出任路易威登执行长。

阿尔诺不忘称赞贝卡利过去5年担任迪奥掌门人期间的「出色表现」，还说「没有人会怀疑，他即将带领路易威登走向更大的魅力与成功」。

阿尔诺也说，柏克在路易威登的10年，有助品牌「扩大与竞争对手的差距」。

总部位于巴黎的Flornoy资产管理公司投资组合经理卡达特（Arnaud Cadart）分析，任命贝卡利和黛尔芬是「明显的信任迹象」，也代表该集团「希望在外部人士与阿尔诺家族成员之间保持平衡」。

上述人事任命将于2月1日正式生效。

阿尔诺的5名子女目前都在LVMH集团中任要职。

黛尔芬自2013年起担任路易威登执行副总裁，负责监督该品牌的产品相关活动，此前她曾担任迪奥的副总经理。

LVMH集团目前拥有至少75个品牌，包括香槟制造商酩悦香槟（Moet & Chandon）。

根据该集团财报，2022年上半年的净利高达65亿欧元，较上年同期的创纪录净利成长23%。销售额则攀升28%，至367亿欧元。

© 2023 AFP