丁丁历险记罕见封面画稿 可望再创漫画拍卖纪录

（法新社布鲁塞尔13日电） 比利时漫画「丁丁历险记」主角丁丁（Tintin）以其头上一绺翘金发和大胆冒险而闻名于世，一幅有关于丁丁的原创封面画稿将在艺术界造成轰动，这幅画稿可能创下拍卖新纪录。

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丁丁历险记作者乔治．波斯贝．勒米（Georges Prosper Remi，笔名艾尔吉Herge）在1942年为该系列第3卷「丁丁在美国」（Tintin in America）封面绘制的一幅黑白画，是以墨汁、石墨和修护不透明水彩绘成，将在2月于巴黎拍卖。

这幅封面图显示1名美洲原住民酋长指着被绑起来的丁丁开骂，巴黎艾德拍卖公司（Artcurial）估计此图的价格落在220万至320万欧元（新台币7233万至1亿1499万元）之间。

320万欧元的价格将追平1936年丁丁历险记「蓝莲花」（Blue Lotus）封面的原始绘图拍卖价格━蓝莲花封面原始绘图在2021年以320万欧元出售，创下漫画作品拍卖纪录。

但人们希望，即将拍卖最受欢迎的丁丁历险记之一的原创封面绘画可以拍得更高价格，一举打破320万欧元纪录。

艾德拍卖公司的比利时主管德特劳克斯（Vinciane de Traux）说：「我们在此谈论的是属于艺术史的画作。」

「艾尔吉和（超现实主义画家）马格利特（Rene Magritte）一样，是比利时艺术中最重要的人物。」

© 2023 AFP