哈利称原可出两本回忆录 怕家人永不原谅删除大量内容

（法新社伦敦13日电） 根据英国「每日电讯报」今天刊登的专访，哈利王子（Prince Harry）在回忆录中删掉很多与家人有关的内幕，并说他不想「全世界都知道」，因为他怕父亲和哥哥永远不会原谅他。

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哈利告诉「每日电讯报」（Daily Telegraph），他谈到刚上市的回忆录「备胎」（Spare，暂译）时说，他还有很多可写，足以再出一本书，主要聚焦他和哥哥威廉王子（Prince William）和父亲国王查尔斯三世（King Charles III）的关系。

哈利表示：「初稿不一样，原本800页，现在减到400页。」

他说：「这么说吧，原本可出两本书。困难的是把内容删掉。」

「有些事情发生了，尤其是在我和我哥之间，在某种程度上是在我和我父亲之间，我只是不想让全世界知道。因为我认为他们永远不会原谅我。」

行事不受控的哈利也表示，媒体早就握有「一大堆关于我家人的丑闻」，但「他们拿其他人的精彩故事来把它盖过去」。

哈利在专访中说，他公开表达不满不是要让王室「垮台」，而是因为他有「责任」改革，以保护哥哥的孩子。

英国广播公司（BBC）报导提到，哈利说他「知道在这3个孩子之中，至少有1个最后会像我一样，成为备胎，而这让我心痛又担心」。

「不过，威廉已向我表明，他的孩子不是我的责任。」

© 2023 AFP