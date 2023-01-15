伦敦旧高架铁路变身 拟打造空中花园廊道

（法新社伦敦15日电） 伦敦正在仿效巴黎和纽约成功的类似先例，要将市中心一段废弃高架铁路改造成「空中花园」。

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地方上负责规划的官员准备在下周正式许可「康登高架」（Camden Highline）首段。康登高架是以其先驱、着名的曼哈顿「纽约空中铁道公园」（High Line Park，或译高架公园、高线公园）来命名。

当地居民与企业界、政治人物和赞助者组成联盟，经过5年规划、设计和筹款的努力，才让此一计画得以启动。

重新设计的1.2公里长高架走廊，最终会将繁华的康登（Camden）与改造后的国王十字区（King's Cross）连接起来，把一条杂草丛生的旧廊道转变成新的绿色空间和景点；而廊道旁边是一条仍然繁忙的铁路线。

负责计画执行的皮特基斯利（Simon Pitkeathley）带领当地人定期参观计画中的高空廊道，他告诉法新社说：「我们希望在空中建造一座令人惊叹的公园。」

「这将是一个愉快、美丽的环境，民众可在伦敦这些充满活力的地区之间移动。」

当地建筑师团队vPPR和都市设计公司James Corner Field Operations击败数十家公司竞标后，着手设计蓝图。颇负盛名的纽约空中铁道公园就是由James Corner Field Operations设计。

纽约空中铁道公园傍着曼哈顿西侧旧轨道而建，自2009年开通以来，已成为当地主要景点，最近还进行扩建。

伦敦与纽约的空中走廊，双双源于1993年落成的法国巴黎绿荫步道（Promenade Plantee）。

James Corner Field Operations允下承诺，康登计画会建立一座「独一无二的高架铁路沿线公园，诉说自然、文化、艺术和社区的神奇共生」。

© 2023 AFP