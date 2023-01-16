塞内加尔才哀悼40死车祸 巴士撞卡车再酿19死

（法新社达卡16日电） 西非国家塞内加尔再次发生严重车祸事故。消防人员表示，塞内加尔北部今天有一辆巴士与一辆卡车相撞，造成19人身亡。8天前该国中部才发生2辆巴士相撞事故，40人丧生。

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塞内加尔国家消防部门迪亚塔上校（Papa Ange Michel Diatta）告诉法新社，事故发生在卢加区（Louga）城市沙卡（Sakal）附近，另有25人受伤。

塞内加尔总统萨尔（Macky Sall）在推特发文表示，「我们的道路上又发生了一起致命意外…造成19条人命损失」。

他表示，这个伤亡人数「凸显需要强化公路交通安全」。

道路事故在塞内加尔相当常见，专家表示，主要原因在于驾驶失误、路面状况不佳，以及车辆年久失修。

2辆巴士8日在中部卡夫林区（Kaffrine）相撞，导致40人死亡、100多人受伤，塞内加尔宣布进入3天哀悼期。

塞内加尔政府随后宣布20多项措施，包括巴士和卡车限制最高时速90公里、禁止夜间巴士班次，以及禁止进口二手轮胎。使用二手轮胎被怀疑是8日巴士相撞事故的主因。

然而，巴士公司对这些措施表达抗议；在为了避免车身失去平衡，禁止把行李放在车顶上的这项禁令上，争取到1年缓冲期。

有关最新这起事故的肇事原因，一名目击者在接受RFM广播节目访问时说，巴士驾驶当时试图闪躲路上的一头驴。

根据世界银行（World Bank）统计，人口1700万的塞内加尔每年每10万人就有24人死于车祸。

相较下，欧盟国家的车祸死亡比例是每10万人当中6人，瑞士则是2人。撒哈拉沙漠以南的非洲国家平均高达27人。

© 2023 AFP