阿凡达续集美加连5冠 全球票房可望达20亿美元

（法新社洛杉矶15日综合外电报导）北美院线联盟（Exhibitor Relations）今天通报，「阿凡达：水之道」轻轻松松即连续第5周登上北美票房冠军，4天长周末票房估计达3850万美元。

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法新社报导，「阿凡达：水之道」（Avatar: The Way of Water）北美累积票房达亮眼的5.7亿美元，国际总票房来到13.3亿美元。

美国「综艺」周刊（Variety）报导，2009年的「阿凡达」（Avatar）上映后创下影史票房第一纪录，如今续集片「阿凡达：水之道」有可能成为自COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情爆发以来，第1部全球卖座达20亿美元的强片。

美国民权领袖金恩博士（Martin Luther King Jr.）纪念日4天长周末期间，排名第2的是恐怖玩偶惊悚片「窒友梅根」（M3GAN），估计收入2120万美元。

家庭动画片「鞋猫剑客2」（Puss in Boots: The Last Wish）再次排名第3，1730万美元入袋。

巨星汤姆汉克斯（Tom Hanks）主演的暖心喜剧「超难搞先生」（A Man Called Otto）排名第4，有1500万美元表现。

排在第5的是杰瑞德巴特勒（Gerard Butler）担纲的动作惊悚片「迫降危机」（Plane），票房1160万美元。

排名第6至第10的作品依序为：「家庭派对」（House Party，暂译），450万美元；「黑豹2：瓦干达万岁」（Black Panther: Wakanda Forever），260万美元；「我的鲸鱼老爸」（The Whale），180万美元；「与你共舞」（Whitney Houston: I Wanna Dance With Somebody），140万美元；印度片Waltair Veerayya，120万美元。（译者：纪锦玲/核稿：蔡佳敏）

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