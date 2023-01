阿凡达续集美加连5冠 全球票房可望达20亿美元

(法新社洛杉矶15日综合外电报导)北美院线联盟(Exhibitor Relations)今天通报,「阿凡达:水之道」轻轻松松即连续第5周登上北美票房冠军,4天长周末票房估计达3850万美元。

法新社报导,「阿凡达:水之道」(Avatar: The Way of Water)北美累积票房达亮眼的5.7亿美元,国际总票房来到13.3亿美元。

美国「综艺」周刊(Variety)报导,2009年的「阿凡达」(Avatar)上映后创下影史票房第一纪录,如今续集片「阿凡达:水之道」有可能成为自COVID-19(2019冠状病毒疾病)疫情爆发以来,第1部全球卖座达20亿美元的强片。

美国民权领袖金恩博士(Martin Luther King Jr.)纪念日4天长周末期间,排名第2的是恐怖玩偶惊悚片「窒友梅根」(M3GAN),估计收入2120万美元。

家庭动画片「鞋猫剑客2」(Puss in Boots: The Last Wish)再次排名第3,1730万美元入袋。

巨星汤姆汉克斯(Tom Hanks)主演的暖心喜剧「超难搞先生」(A Man Called Otto)排名第4,有1500万美元表现。

排在第5的是杰瑞德巴特勒(Gerard Butler)担纲的动作惊悚片「迫降危机」(Plane),票房1160万美元。

排名第6至第10的作品依序为:「家庭派对」(House Party,暂译),450万美元;「黑豹2:瓦干达万岁」(Black Panther: Wakanda Forever),260万美元;「我的鲸鱼老爸」(The Whale),180万美元;「与你共舞」(Whitney Houston: I Wanna Dance With Somebody),140万美元;印度片Waltair Veerayya,120万美元。(译者:纪锦玲/核稿:蔡佳敏)

