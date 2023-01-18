生活成本增加更多女性进职场 亚欧洲人口续下滑

（法新社巴黎17日电） 全球人口最近首度突破80亿人，但包括世界人口第一大国中国等一些国家的人口却是下滑，这样的缩减趋势将延续。

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受到生活成本升高、更多女性进入职场与晚生等因素影响，一些国家的新生儿变少。

中国今天公布的官方数据显示，去年中国人口减少，为60多年来首见。今年印度预计将超越中国，成为全球人口最多的国家。

联合国预测全球人口从现在到2100年之间的变化，根据去年7月公布的数据，未来数十年其他国家的人口也料将缩减，主要是在欧洲与亚洲。

非洲则呈现另一种面貌。在2100年前，非洲人口预计将从14亿人增至39亿人，相当于全球约有38%的人口住在非洲，而今日的比率约为18%。

有8个人口破1000万人的国家，人口在过去十年间下滑，其中大多数是欧洲国家。

饱受战火蹂躏的乌克兰是其中之一，还有希腊、义大利、波兰、葡萄牙与罗马尼亚，这些国家的出生率特别低。根据世界银行（World Bank），每名妇女平均只生下1.2至1.6个小孩。

值得注意的是，希腊、波兰与罗马尼亚的移入人口，也比前往欧洲大陆其他国家的移出人口少。

在欧洲以外地区，日本的人口也因为老化而下跌，日本妇女平均生下1.3个小孩，移入人口也很低。日本人口在2011年至2021年间减少超过300万人。

最后，在叙利亚，受到2011年而起的战争冲击，人口受到重创。

根据联合国，这8个国家的人口预计将持续减少，其中叙利亚是特例。

中国的人口预计将在2100年前缩减近一半，从目前的逾14亿人减至7亿7100万人。

俄罗斯人口将在2030年前开始缩减，德国、南韩与西班牙也是。

泰国、法国、北韩与斯里兰卡的人口预计将在2050年前下滑。

至于其他许多国家，包括印度、印尼、土耳其与英国在内，人口预计将在本世纪下半叶开始减少。

同时，根据联合国数据，整个地球的人口在达到104亿人高峰后，预计将在2090年代开始下跌。

到了2100年，欧洲、美洲与亚洲人口将开始下滑，但非洲人口预计将持续攀升。

© 2023 AFP