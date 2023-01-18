研究：吃一条美国淡水野生鱼 相当于喝有毒水一个月

（法新社巴黎17日电） 最新研究显示，若吃了一条在美国河流或湖泊捕捉的淡水鱼类，相当于喝了带有「永久性化学物质」的有毒饮用水长达一个月。

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肉眼看不见的「永久性化学物质」（PFAS）首先在1940年代被发明，特性是防水和耐高温，现在被用于不沾锅、织品、灭火泡沫和食物包装等。

然而，PFAS这种全氟/多氟烷基物质的耐久性，也代表着它带来的污染会随着时间在空气、土壤、湖泊、河流、食物、饮用水，甚至人体内累积。

长期以来，呼吁严格规范PFAS的呼声不断，据信它与多项严重的健康问题有关，包括肝损伤、高胆固醇、免疫反应降低，以及多种癌症。

为了找出PFAS对当地鱼类造成的污染，研究学者团队分析自2013到2015年间，于全美各地河流、湖泊捕捉的500多个鱼类样本。

根据发表于国际期刊「环境研究」（Environmental Research）的最新研究，在鱼类体内发现的PFAS中位数为每公斤9500奈克。

检测出的PFAS当中，将近3/4为全氟辛烷磺酸（PFOS），这是多达数千种PFAS当中最常见也最危险的一种。

根据学者计算，只要吃下一只淡水鱼，就相当于喝下PFOS含量为48ppt（兆分比）的饮用水长达一个月。

美国环境保护署（US Environmental Protection Agency）去年将饮用水的PFOS安全标准降低至0.02ppt。

研究指出，淡水鱼体内发现的PFAS含量，比市售鱼类高出278倍。

领导这项研究的非营利机构「环境工作团」（Environmental Working Group，EWG）资深科学家安德鲁斯（David Andrews）告诉法新社，他从小就捉鱼来吃，但现在，「我没办法看着鱼，然后不去想它含有多少PFAS污染物」。

研究作者之一的安德鲁斯说，对于仰赖捉鱼来补充蛋白质的弱势群体，或是基于社会或文化因素而吃鱼的族群而言，这项发现尤其令人忧心。

他说，「这项研究令我非常生气，因为那些生产并使用PFAS的企业污染了地球，却没有负起相应责任」。

英国利物浦约翰摩尔斯大学（Liverpool John Moores University）环境污染学者柏恩（Patrick Byrne）说，PFAS「或许是人类在21世纪面临的最大化学威胁」。他并没有参与上述研究。

他告诉法新社，「这份研究相当重要，因为它提供了PFAS从鱼类直接大范围转移到人类身上的第一项证据」。

安德鲁斯呼吁严加监管，停止非必要的PFAS使用。

在此研究发布前，丹麦、德国、荷兰、挪威和瑞典13日已向欧洲化学品管理局（ECHA）提交禁止使用PFAS的提案。

© 2023 AFP