英格兰护理师为争调薪再罢工 恐使NHS服务中断

（法新社伦敦18日电） 随着数据显示通膨依然飙高，英格兰各地护理师因薪资争议，今天展开2天罢工，这有使老旧的国营公共医疗服务再次对病患中断服务之虞。

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在今天的罢工之前，英国护理师上月甫发起一个多世纪以来的首次罢工，范围包含英格兰、北爱尔兰和威尔斯三地，加入了全英公共服务人员的罢工潮。在物价飙涨下，公共服务人员陷入了生活支出危机。

今天清晨公布的最新年度统计数字显示，通膨率仍逼近历史高点；去年12月稍微纾缓到10.5%，去年11月为10.7%。

主要护理师工会指控政府，未能认真谈判来达成当前年度的薪资改善协议。护理师指出，有鉴于经济情势，这个协议攸关重大。

在伦敦中区准备加入罢工的护理师史威孚特（Anna Swift）说：「我们采取罢工的心情十分沉重，但我们对希望达成的目标十分清楚。」

她告诉天空新闻网（Sky News）：「现在是采取一些行动来表达我们需要改善待遇和生活条件的时候了。」

此次护理师罢工为英国国民保健署（NHS）形成了进一步压力，由于冬季疾病肆虐以及防疫排挤和人手不足造成等候治疗者不断增加，目前正是公共医疗服务的需求高峰期。

护理师工会「皇家护理学院」（Royal College of Nursing）还计划在2月6日和7日再次发动罢工。

© 2023 AFP