马斯克拍卖推特总部物件 鸟形雕塑逾300万成交

（法新社旧金山18日电） 亿万富豪马斯克（Elon Musk）拍卖推特（Twitter）旧金山总部办公室的家具、装饰物件及厨房设备等，其中一个推特小鸟雕塑今天以10万美元（约新台币306万元）落槌。

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法新社报导，加州拍卖服务公司Heritage Global Partners证实，「推特办公室多余资产」在线上拍卖略超过24个小时，拍卖物件也包括一个10英尺高的推特鸟形标志霓虹灯，以4万美元拍出。

推特拍卖的631项物件中，还包括浓缩咖啡机、符合人体工学的办公桌、电视、自行车充电站、披萨烤箱和一个形状像@符号的装饰花盆。

马斯克上月表示，在他为陷入困境的推特寻找新执行长时，他也着手大砍成本，目前公司糟糕的财务状况已有改善。

当时，反覆无常的马斯克在即时线上聊天论坛上表示，若没有这些改变，包括解雇半数以上员工，那么推特每年要流失30亿美元。

马斯克以440亿美元并购推特没几周，宣布旗下7500名员工有逾一半遭裁撤，各界担忧推特将缺乏人手审核内容；马斯克大刀阔斧的举措令政府感到忧心，广告商也吓到纷纷撤资。（译者：纪锦玲）

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