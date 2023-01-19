高龄115岁 西班牙老妪可望成全球在世最长寿人瑞

（法新社巴塞隆纳18日电） 金氏世界纪录顾问今天表示，在美国出生的115岁西班牙老妪莫瑞拉（Maria Branyas Morera）可望成为目前在世的全球最长寿人瑞。

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老年学资深顾问杨恩（Robert D. Young）表示，118岁法国修女安德瑞（Sister Andre）于17日过世后，据信莫瑞拉可能是全球最高龄人瑞。

杨恩补充说，金氏世界纪录（Guinness World Records）仍须审查文件及采访莫瑞拉的家人，才能作出正式决定。杨恩也是美国老人医学研究组织（GRG）超级百岁人瑞研究资料库的负责人。

杨恩写给法新社的电邮指出：「我们知道她有可能是，但目前尚未获得证实。」

莫瑞拉目前无法接受采访。据信她这一生中经历过1918年流感大流行、两次世界大战及西班牙内战。

位于西班牙东北部奥罗特镇（Olot）的圣玛丽亚德尔图拉（Santa Maria del Tura）安养院表示，未来几天将为这个「非常特别的日子」举行一场「小型纪念会」。过去20年，莫瑞拉一直住在这间安养院。

安养院在声明中说：「她身体健康，对周遭发生的一切好事始终充满惊喜和感激。」

莫瑞拉78岁的小女儿罗莎（Rosa Moret）将母亲的长寿归因于「遗传」。

罗莎今天对加泰隆尼亚（Catalan）地方电视台说：「她从未去过医院，也没骨折过，她很好，没有病痛。」

1907年3月4日，莫瑞拉在旧金山出生，当时他们一家刚从墨西哥移居美国不久。

1915年，第一次世界大战尚未平息，莫瑞拉一家决定返回祖国西班牙，父亲却在航程尾声染上肺结核过世，她和母亲后来定居巴塞隆纳。

1931年，也就是西班牙内战爆发前5年，莫瑞拉嫁给一名医生。夫妻俩一起生活了40年，直到丈夫在72岁离世。莫瑞拉有3名子女，其中1人已逝，她还有11个孙子和11个曾孙。

莫瑞拉在庆祝113岁生日后几周感染了COVID-19（2019冠状病毒疾病），后来顺利康复。

莫瑞拉2019年告诉巴塞隆纳「先锋报」（La Vanguardia）：「我没做过什么了不起的事，唯独一件就是我现在还活着。」（译者：纪锦玲)

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