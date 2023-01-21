荷兰将禁养扁脸犬与摺耳猫 保障宠物福祉

（法新社海牙20日电） 荷兰政府今天宣布将禁止民众饲养面部扁平或五官挤在一起的犬种与摺耳的猫类，因为这类宠物虽看起来逗趣却有悲惨的健康问题，人们不因满足私心漠视这些宠物的福祉。

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荷兰农业部长阿德马（Piet Adema）表示，他们寻求修法禁止拥有这类早年为人类所刻意培育出的犬猫品种，也要禁止在社群媒体或广告刊登它们的照片。

阿德马在声明中说：「我们让无辜动物过着悲惨生活，纯粹只是出于我们觉得它们美观、可爱。这是为何今日我们要采取行动，让荷兰成为一个宠物不再需要为外观取悦人类而活受罪的地方。」

像哈巴狗与苏格兰摺耳猫等的外观让人趋之若鹜，成为名流的最爱与社交媒体上的「网红」，但这类宠物都有许多健康方面的问题。

近期相关研究发现，哈巴狗和其他扁脸犬类如法国斗犬、西施犬等更容易出现健康问题，尤其是呼吸方面。此外这类特徵让它们易患眼疾、脊椎疾病、心脏病与肺炎；平均寿命也比一般犬种短少。

阿德玛说，饲主们虽本意均为良善，但往往没有意识到宠物相貌外的另一面，「思考这类问题不仅出于我身为相关部会首长，也是基于人性」。

他说荷兰政府会完整罗列哪些宠物品种，相关作业尚需一段时间。

荷兰其实在2014年就已禁止饲养「外貌协会」宠物，但仍有一些动物走非法管道或从国外购入。这次修法制定新规盼能堵住漏洞，不再让人合法拥有这类宠物。

阿德马在致函国会说明修法意旨的信里说：「狗儿鼻子太短会经常喘不过气，使它们终生受苦；异常的颅颜形状恐让它们患有长年头痛；摺耳的猫因软骨异常，会造成它们很多痛苦。」

不过相关禁令会制订落日条款给予缓冲期。目前已拥有这类宠物的饲主可保有爱犬爱猫到它们过世。

© 2023 AFP