自行车太多无处放 阿姆斯特丹打造水底停车空间

（法新社阿姆斯特丹25日电） 受到单车停车空间日益减少所苦，荷兰首都阿姆斯特丹今天启用市内最大单车停车场，在水底打造停车空间，堪称工程创举。

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这个停车场建在IJ河支流河口水域Open Haven Front的下方，2月另1处位于IJ河畔的停车场也将启用，共计两座停车场将为这座热爱自行车的城市提供1万1000个自行车位。

两处停车场于2019年开始建造，建造期间还得抽掉阿姆斯特丹中央车站旁Open Haven Front一部分的水。市府发布的缩时影片显示水如何抽出、建筑物如何建造、最后又是怎么重新把水灌入。

荷兰基础设施部副部长赫依莲（Vivianne Heijnen）在开幕式上告诉法新社：「在水资源方面，我们拥有丰富的知识和专长。」她说，这种存储「充分利用了小国的空间」。

设计公司wUrck表示，骑士搭乘电扶梯进入水平面下9公尺处，即可看到广大的停车空间。wUrck还说，打造这座超现代停车空间的用意，是想唤起民众对身处海洋环境的自觉。

阿姆斯特丹市议员范德霍斯特（Melanie van der Horst）说：「现在大家可以安心了，来到阿姆斯特丹车站，马上就有位置可以停放脚踏车。」

根据阿姆斯特丹2021年自行车监测计画，这座城市估计有多达90万辆自行车，每天约62万5000辆骑上路，长期以来自行车位一位难求。

© 2023 AFP