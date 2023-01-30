洛城枪枝大展人潮踊跃 民众绝口不提近期枪案

（法新社加州安大略29日电） 美国洛杉矶今天举行枪枝展，摊位上展示弹药、步枪和防弹背心，交易热络，丝毫看不出数天前附近才发生大规模枪击事件。 数以千计民众涌入本周末在加州安大略市（Ontario）举行的「西部十字路口枪枝大展」（Crossroads of the West Gun Show），12岁以下儿童可免费入场，推着婴儿车的妇女把玩着小型手枪，身材魁梧的年轻男子仔细研究半自动步枪，现场气氛热络，多数人对于敏感话题绝口不提。

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9月21日，加州蒙特瑞公园市（Monterey Park）华人经营的舞厅「舞星」发生枪案案，造成11人死亡。两天后，另一名枪手在旧金山附近半月湾（Half Moon Bay）农场击毙7人，两案枪手都是年长亚裔男子。

摊商马坎森（Crystal Markanson）表示：「没人谈论这些事件，这星期反而买气大增。」 「每次媒体谈论大规模枪击事件时，人们都会购买枪枝，因为他们担心以后没枪可买。」

34岁的空调销售员李维兹（Brett Reeves）说：「针对特定型号的枪枝并非正确答案。」

加州是全美枪枝管制最严格的其中一州，攻击步枪已被禁用30多年，但李维兹说，「我们还是不断听到大规模枪击事件」。

自称是自由主义者的他拥有十几把枪，都没向当局登记。

李维兹说，他对蒙特瑞公园市枪手使用的是非法枪枝并不感到意外，「限制只会促使人们转入地下，疯狂的精神病患者会继续以无辜的人为目标」。

不同于美国其他城市，安大略市民众在展场购买枪枝后无法立刻带走，他们得证明自己年满21岁，通过背景调查，还得等上10天才能收到寄来的枪枝。

© 2023 AFP