阿凡达2续航力惊人 跃升影史第4卖座强片

（法新社洛杉矶22日电） 「阿凡达：水之道」（Avatar: The Way of Water）持续雄霸票房第一宝座，周末在北美进帐约1570万美元，全球累计票房已来到影史第4。

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法新社报导，北美院线联盟（Exhibitor Relations）在社群媒体推特（Twitter）表示，詹姆斯柯麦隆（James Cameron）执导的这部科幻片，「已连续7周雄霸北美票房冠军」，为2009年「阿凡达」（Avatar）以来「没有人能达成的壮举」。

全球亮眼的票房成绩，包括中国2亿3700万美元收入，使得「阿凡达：水之道」累计票房来到21亿1700万美元，一举成为影史上第4大卖座强片。

这意味着影史票房前4的强片有3部出自詹姆斯柯麦隆之手：第1的「阿凡达」、第3的「铁达尼号」（Titanic），以及第4的「阿凡达：水之道」，卡在亚军位置的是「复仇者联盟4：终局之战」（Avengers: Endgame）。

周末北美票房第2的是合家欢片「鞋猫剑客2」（Puss in Boots: The Last Wish），27至29日期间进帐约1060万美元。

第3名是汤姆汉克斯（Tom Hanks）主演的暖心片「超难搞先生」（A Man Called Otto），收入680万美元。

恐怖娃娃惊悚片「窒友梅根」（M3GAN）以640万美元成绩排第4。

由印度宝莱坞天王沙鲁克汗（Shah Rukh Khan）主演的动作惊悚片Pathaan以590万美元排第5，一部以印度语发音的电影在北美有这样的表现，令人惊艳。

排名第6至第10的作品依序为：「人肉搜索2：失踪搜救」（Missing），收入570万美元；「迫降危机」（Plane），390万美元；「无边泳池，暂译」（Infinity Pool），270万美元；「末日迷踪：敌基督的崛起」（Left Behind：Rise of the Antichrist，暂译），230万美元；「流浪地球2」（The Wandering Earth），140万美元。（译者：纪锦玲）

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