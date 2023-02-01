影星鲍德温片场误杀摄影指导 依过失杀人罪起诉

（法新社洛杉矶31日综合外电报导）美国影星亚历鲍德温2021年在电影Rust片场彩排时意外误杀摄影指导。根据今天的法院文件，检方以亚历鲍德温极其漠视安全为由，依过失杀人罪将他起诉。

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2021年10月，亚历鲍德温（Alec Baldwin）在拍摄新片期间手枪不慎走火，导致42岁的摄影指导贺勤兹（Halyna Hutchins）身亡。

新墨西哥州圣塔菲地方检察官卡麦克-阿特尔维斯（Mary Carmack-Altwies）今天依过失杀人罪起诉亚历鲍德温之前，外界多个月来一直臆测她是否有充分证据证明亚历鲍德温当时行为达刑事过失的标准。

亚历鲍德温和道具军械师古提瑞兹-利德（Hannah Gutierrez-Reed）分别被控两项过失杀人罪。最严重的指控可判处5年徒刑，但检察官必须说服陪审团，亚历鲍德温在使用枪枝时蓄意罔顾他人安全。

法新社报导，检调人员在举证合理怀疑（probable cause）的陈述中说，亚历鲍德温在枪枝训练过程中「分心，并用手机和家人通话」。

他们写说，根据古提瑞兹-利德所言，亚历鲍德温仅接受30分钟的训练，即便排定的训练课程时数「至少有1个小时或更多」。（译者：纪锦玲）

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