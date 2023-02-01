遗产继承权争议 猫王遗孀声请女儿遗嘱修改无效

（法新社洛杉矶31日电） 法庭文件显示，摇滚乐传奇「猫王」艾维斯普里斯莱遗孀普莉西拉向法院提出声请，主张女儿丽莎玛莉遗嘱修改内容无效。根据修改后遗嘱，普莉西拉从原来遗产信托受托人中除名。

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丽莎玛莉普里斯莱（Lisa Marie Presley）上月12日在洛杉矶因心脏骤停突然过世，享年54岁。

根据法庭文件，丽莎玛丽在2010年曾指定她的母亲普莉西拉（Priscilla）及前经理人席格尔（Barry Siegel）为其遗产的联合受托人，无论是在她生前或在她逝后。

但丽莎玛丽似乎在2016年修改了计画，将普莉西拉与席格尔除名，并宣布她较年长的孩子莱里基奥（Riley Keough）和班杰明基奥（Benjamin Keough）应在她过世后继承信托财产。

根据普莉西拉的律师上周提交的文件，普莉西拉是在丽莎玛丽1月12日去世后才「发现」这些改变。

根据法新社所见法庭文件，普莉西拉声请「所谓的修正遗嘱」应为无效，因为丽莎玛丽在生前从未将这份经修改的遗嘱交给她，也拼错了普莉西拉的名字，而且丽莎玛丽的签名与她平常所签「看来不一致」。

法新社报导，未来法庭上有关丽莎玛丽的继承权争讼，将涉及高额利益。

丽莎玛丽是猫王的独生女，生前管控「艾维斯普里斯莱企业」（Elvis Presley Enterprises），但她在2005年将公司大部分股份出售给一家私募公司，只保留父亲优雅园（Graceland）的控管权。（译者：纪锦玲）

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