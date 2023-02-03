案子怎么判？ 哥伦比亚法官问聊天机器人ChatGPT

（法新社波哥大3日电） 哥伦比亚一名法官在审判一起孩童医疗权案件时，于准备判决期间使用了人工智慧（AI）聊天机器人ChatGPT，引发争议。

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法官巴迪亚（Juan Manuel Padilla）表示，他在处理一名自闭症孩童因为父母收入不丰，是否应该被免除预约看诊、治疗和交通费用的案件时，使用了这个可依提示字元生成文字的聊天机器人。

他于1月31日接受当地广播电台Blu Radio访问时说，ChatGPT和其他类似程式在「拟定审案文本草稿的时候」很有帮助，但「目标并不在于取代」法官。

巴迪亚最后判定孩童可免除相关费用，并在1月30日的判决书中表示，他向ChatGPT徵询意见，但没有说明他对这款聊天机器人的仰赖程度。

他同时坚称，向应用程式询问问题，并不会使人失去判断力、思考力。

ChatGPT运用人工智慧和网路上的海量资料，来回答人类用户对它提出的问题。

在这起案件中，巴迪亚说他询问过ChatGPT，「未成年的自闭症患者是否应免除看诊治疗费用」等问题。

结果ChatGPT回答，「是的，这是正确的。根据哥伦比亚法规，被诊断患有自闭症的未成年人可免除看诊治疗费用」。

巴迪亚声称，ChatGPT提供了过往由秘书提供的服务，而且做法「有组织、简单且有条理」，应能改善司法系统效率。

罗萨里奥大学（Rosario University）教授、人工智慧监管专家古提瑞兹（Juan David Gutierrez）则是对巴迪亚做法表示怀疑的人士之一。他宣称自己也对ChatGPT提问相同问题，却得到不同的答案。

古提瑞兹在推特（Twitter）发文表示，「法官在判决时意图使用ChatGPT，这当然是不负责任或不道德的」。他还呼吁应该立刻培养法官们的「数位素养」（Digital Literacy）。

美国加州开发公司OpenAI打造的热门AI聊天机器人ChatGPT，可以写出散文、文章、诗歌甚至电脑程式码，去年11月下旬开放免费试用，随后风靡全球。

批评人士担心这款聊天机器人恐会成为学校和大学里的作弊工具。OpenAI则是警告，ChatGPT有可能犯错。

但巴迪亚说，「我猜有许多同事都会加入我的行列，在人工智慧的帮助下，以合乎道德的方式下达判决」。

© 2023 AFP