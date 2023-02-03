欧盟准许昆虫食品 卡达重申伊斯兰禁令不得食用

（法新社杜哈3日电） 在欧洲联盟（EU）为许可食品添加新的昆虫原料后，中东国家卡达重申不得食用昆虫的伊斯兰教禁令。

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卡达卫生部昨晚发表声明说，昆虫制品不符合「清真食物制成技术上的教法规定」。

声明中还说，波斯湾合作理事会（Gulf Cooperation Council）法规「以及主管当局的宗教意见」都禁止「食用昆虫或萃取自昆虫的蛋白质与补充品」。

卡达当局表示，作此宣布之前，「有些国家决定，批准使用昆虫成分制成食品」。

卡达并未指明是哪些国家，但欧盟执行委员会（European Commission）上个月批准使用小粉虫（lesser mealworm）的幼虫和一种蟋蟀制品来制造食品。小粉虫属甲虫类。

世界各地早已有些群体将昆虫当做蛋白质来源，直到寻找肉类等会使温室气体增加相关食品的替代品压力增大后，食用昆虫才得以扩大普及化。

欧盟目前已批准4种昆虫可用作「新颖食品」，不过所有内含昆虫成分的食品都必须标示清楚。

有学者指出，伊斯兰教法对昆虫可否食用并无明确规定。不少人认为，蝗虫是合法清真食物，因为可兰经（Koran）提及这种昆虫。但许多伊斯兰律法学者反对食用其他昆虫，理由在于不清洁。

© 2023 AFP