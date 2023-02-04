美宣布学校午餐营养新标准 减盐糖阻儿童肥胖

（法新社华盛顿3日电） 美国农业部今天提出饮食新标准：减盐、减糖，目的是解决儿童肥胖问题，并为美国儿童提供更有营养的学校午餐，不过在「合理限制」下，可以继续喝巧克力牛奶。

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法新社报导，美国农业部长威萨克（Tom Vilsack）在声明中表示：「许多儿童得不到他们需要的营养，与饮食有关的疾病正在增加。」 他说：「研究表明，对大多数孩子来说，学校午餐是一天中最健康的膳食，证明这是让孩子获得所需营养，迎向光明未来的重要工具。」

美国联邦政府资助的学校午餐拟议进行修改，将逐渐减少每周的钠摄取量。钠会增加罹患高血压或心脏疾病的风险。 当局还将限制可能导致肥胖或第2型糖尿病的糖含量，锁定优格和早餐麦片等高糖产品。 根据美国疾病管制暨预防中心（CDC）的数据，将近20%，相当于1470万名2至19岁美国儿童和青少年有肥胖问题。 根据新标准，年幼儿童有更多机会获得低脂和脱脂牛奶，年龄较大的儿童则被允许在「合理限制下」饮用添加糖的调味牛奶。 新标准将更加重视全谷类食物，众所周知，全谷类食物可以降低患心血管疾病、中风和糖尿病的风险。

© 2023 AFP