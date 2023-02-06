北美票房「敲敲门」夺冠 阿凡达2拱手让位

（法新社洛杉矶5日电） 称霸北美票房7周的「阿凡达：水之道」（Avatar: The Way of Water），本周末终于将冠军宝座让给惊悚新片「敲敲门」（Knock at the Cabin）。

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法新社报导，北美院线联盟（Exhibitor Relations）通报，恐怖片大师奈沙马兰（M. Night Shyamalan）新作「敲敲门」于3至5日期间估计进帐1420万美元。这对一部成本仅2000万美元的电影来说，成绩相当不错。

老牌女星珍芳达（Jane Fonda）、莎莉菲尔德（Sally Field）主演的新片「追星奶奶团」（80 for Brady，暂译）票房成绩同样优于「阿凡达：水之道」，以1250 万美元进帐名列第2。

「阿凡达：水之道」收入1080万美元排第3，这部科幻片北美累计票房已达6亿3640万美元，全球总票房为21亿7000万美元。

上周排名第2的合家欢片「鞋猫剑客2」（Puss in Boots: The Last Wish）本周名列第4，有800万美元成绩表现。

排名第5的是BTS: Yet to Come in Cinemas，收入620万美元。

影艺事业顾问公司娱乐经销研究（Franchise Entertainment Research）负责人葛罗斯（David A. Gross）表示，整体而言，好莱坞前景看来一片光明，今年预计全面上映的影片会比去年多近25%。

排名第6至第10的作品依序为：「超难搞先生」（A Man Called Otto），入袋420万美元；「窒友梅根」（M3GAN），380万美元；「人肉搜索2：失踪搜救」（Missing），370万美元； 「上帝所拣选的人」第3季大结局（The Chosen: Season 3 Finale），360万美元；印度片Pathaan，270万美元。（译者：纪锦玲）

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