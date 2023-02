北美票房「敲敲门」夺冠 阿凡达2拱手让位

5 分钟

(法新社洛杉矶5日电) 称霸北美票房7周的「阿凡达:水之道」(Avatar: The Way of Water),本周末终于将冠军宝座让给惊悚新片「敲敲门」(Knock at the Cabin)。