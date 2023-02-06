葛莱美风光下不无遗憾 碧昂丝又错失最佳专辑奖

（法新社洛杉矶5日电） 入围9项的美国流行乐天后碧昂丝，今天在葛莱美颁奖典礼勇夺4奖最为风光，并以生涯累计32座打破纪录，成为获颁最多葛莱美奖的音乐人，但这次又与从未到手的年度最佳专辑奖失之交臂。

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年度最佳专辑奖最后颁给英国歌手哈利史泰尔斯（Harry Styles）。

第65届葛莱美奖（Grammy Awards）的顶尖入围者包括英国歌姬爱黛儿（Adele）、美国歌手泰勒丝（Taylor Swift）和美国饶舌歌手丽珠（Lizzo），她们各自获颁一座奖项。

碧昂丝（Beyonce）今年带着作品「潮流复兴」（Renaissance）入围9项大奖，成为大赢家的希望最浓厚。她最终赢得最佳舞曲/电音专辑等4个奖项，打破已故古典音乐指挥家乔治萧提（Georg Solti）创下的累计31座葛莱美奖纪录。

先前众人看好她有可能夺下最佳专辑奖，但最后奖落哈利史泰尔斯之手。他说：「像这样一个夜晚，显然很重要的是，我们要记住，音乐里没有所谓『最佳』。」

哈利史泰尔斯在碧昂丝面前抱走年度最佳专辑奖，肯定会有人联想到2017年的竞争局面，当时爱黛儿强势击败碧昂丝作品「柠檬特调」（Lemonade），横扫主要奖项。

碧昂丝至今尚未得过年度最佳专辑奖，也从未获颁最佳制作奖。今年的最佳制作奖颁给丽珠的「是时候了」（About Damn Time）。

不过，碧昂丝今晚获颁4个奖项，仍傲视群英。

民谣摇滚歌手布兰迪卡莉（Brandi Carlile）和嘻哈歌手肯卓克拉玛（Kendrick Lamar）各抱回3个奖项。

今晚的重量级入围者爱黛儿只拿到一座最佳流行歌手奖；泰勒丝则再度错失最佳年度歌曲奖，只抱回最佳音乐录影带奖。

波多黎各雷鬼音乐巨星坏痞兔（Bad Bunny）的现场表演令观众如痴如醉，他也获颁了最佳拉丁都市专辑奖。

美国演员薇拉戴维丝（Viola Davis）今晚夺得最佳诵读专辑奖，成为手握艾美奖、葛莱美奖、奥斯卡奖与东尼奖4类大奖的大满贯俱乐部成员。

美国爵士歌手莎玛拉（Samara Joy）在风格各异的入围者中拿下最佳新人奖。这个奖项愈来愈明显反映出网路时代对流行音乐的影响力，许多入围者都是在短影音平台TikTok出名，例如巴西的安妮塔（Anitta）、义大利摇滚乐团「天际月光」（Maneskin）和饶舌歌手Latto。（译者：曾依璇/核稿：陈政一）

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