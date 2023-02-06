薇拉戴维丝喜获葛莱美 集满演艺尊荣大满贯

（法新社5日洛杉矶法新电）美国影星薇拉戴维丝（Viola Davis）今天勇夺葛莱美奖最佳诵读专辑奖项，这让她跻身演艺界大满贯俱乐部之列，也就是生涯荣获竞争激烈的艾美、葛莱美、奥斯卡与东尼四大奖。

广告 继续浏览后续

薇拉戴维丝替自己2022年畅销回忆录「发现自我」（Finding Me）录制有声书，让57岁的她今天获颁葛莱美奖肯定。

薇拉戴维丝表示，「我写『发现自我』是为了纪念6岁的薇拉。」她在洛杉矶一场未获电视转播的颁奖典礼上说：「为了纪念她（薇拉）的生活，她的快乐，她的创伤，所有所有的一切。这是一段多美好旅程─我拿到EGOT了！」

戴维丝这次竞逐的葛莱美奖「最佳诵读专辑」奖项，其他入围对手都实力坚强，包括同样也是EGOT荣衔在身的喜剧演员梅尔布鲁克斯（Mel Brooks）、作曲家兼演员林曼努尔米兰达（Lin-Manuel Miranda）、演员杰米福克斯（Jamie Foxx）以及音乐人奎斯特拉夫（Questlove）。

薇拉戴维丝2015年以电视影集「谋杀入门课」（How To Get Away with Murder）赢得艾美奖，2017年以「心灵围篱」（Fences）荣获奥斯卡最佳女配角奖，并先后以「藩篱」（Fences）以及「海德利二世」（King Hedley II）赢得两座东尼奖。

这让薇拉戴维丝成为史上第18位集满演艺四大满贯的艺人，在她之前最着名的是2021年的珍妮佛哈德逊（Jennifer Hudson），其它得奖者包括珍妮佛哈德逊（Jennifer Hudson）、琥碧戈柏（Whoopi Goldberg）、安德鲁．洛伊．韦伯（Andrew Lloyd Webber）、约翰传奇（John Legend）等。

© 2023 AFP