薇拉戴维丝喜获葛莱美 集满演艺尊荣大满贯

(法新社5日洛杉矶法新电)美国影星薇拉戴维丝(Viola Davis)今天勇夺葛莱美奖最佳诵读专辑奖项,这让她跻身演艺界大满贯俱乐部之列,也就是生涯荣获竞争激烈的艾美、葛莱美、奥斯卡与东尼四大奖。

薇拉戴维丝替自己2022年畅销回忆录「发现自我」(Finding Me)录制有声书,让57岁的她今天获颁葛莱美奖肯定。

薇拉戴维丝表示,「我写『发现自我』是为了纪念6岁的薇拉。」她在洛杉矶一场未获电视转播的颁奖典礼上说:「为了纪念她(薇拉)的生活,她的快乐,她的创伤,所有所有的一切。这是一段多美好旅程─我拿到EGOT了!」

戴维丝这次竞逐的葛莱美奖「最佳诵读专辑」奖项,其他入围对手都实力坚强,包括同样也是EGOT荣衔在身的喜剧演员梅尔布鲁克斯(Mel Brooks)、作曲家兼演员林曼努尔米兰达(Lin-Manuel Miranda)、演员杰米福克斯(Jamie Foxx)以及音乐人奎斯特拉夫(Questlove)。

薇拉戴维丝2015年以电视影集「谋杀入门课」(How To Get Away with Murder)赢得艾美奖,2017年以「心灵围篱」(Fences)荣获奥斯卡最佳女配角奖,并先后以「藩篱」(Fences)以及「海德利二世」(King Hedley II)赢得两座东尼奖。

这让薇拉戴维丝成为史上第18位集满演艺四大满贯的艺人,在她之前最着名的是2021年的珍妮佛哈德逊(Jennifer Hudson),其它得奖者包括珍妮佛哈德逊(Jennifer Hudson)、琥碧戈柏(Whoopi Goldberg)、安德鲁.洛伊.韦伯(Andrew Lloyd Webber)、约翰传奇(John Legend)等。

