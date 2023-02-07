Google将推出聊天机器人Bard

（法新社旧金山6日电） 谷歌（Google）今天表示，将推出聊天机器人Bard，准备与投资ChatGPT研发公司的微软（Microsoft）上演人工智慧（AI）大战。

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ChatGPT是获得微软支援的旧金山公司OpenAI所研发的聊天机器人。

Alphabet执行长皮查伊（Sundar Pichai）在部落格文章中说，公司将推出名为Bard的聊天AI服务，以测试用户反应，随后在未来数周内对外开放使用。

他也表示，Google计划在搜寻引擎中增加AI功能，为复杂的查询合成资料。目前对于有明确答案的问题，Google会提供网路上其他地方存在的文本。

微软也正为旗下搜寻引擎Bing做同样的努力，把OpenAI的功能嵌入其中。

外界担忧聊天机器人技术可能成为错误资讯的超级传播者。然而，皮查伊坚称，Bard产生的回应将「符合现实世界对资讯的品质、安全和有根据性的高标准」。

Google母公司Alphabet上周财报表现欠佳，不如投资人预期，公司采取行动的压力升高。Alphabet上月宣布将裁员约1万2000人，同时会更专注于AI计画。

© 2023 AFP