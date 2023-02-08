全球暖化恐让冰川湖溃堤 1500万人受威胁

（法新社巴黎7日电） 研究人员今天表示，因气候变迁形成或扩大的冰川湖所引发的猛烈洪水，威胁全球至少1500万人，这些人多数住在印度、巴基斯坦、中国、秘鲁4国。

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研究人员在国际期刊「自然通讯」（Nature Communications）发表研究指出，在所谓「高山亚洲区」（High Mountain Asia），有超过900万人生活在冰川湖溃堤时洪水可能经过的路径上，包括住在印度北部和巴基斯坦的500万人。

研究提到，中国和秘鲁也特别容易受到冰川融化导致洪水暴涨的威胁。这是全球首次评估类似情况发生风险最高的地区。

根据2020年一项利用卫星资料所做的研究，全球冰川因气候变暖而融化形成的湖泊面积，在30年间暴增了50%。

相较工业革命前，地球表面的平均温度已上升近摄氏1.2度，而世界各地高山地区升温的速度更是快了一倍。

冰川湖的状态特别不稳定，因为它们常被冰或松散的岩石及碎石等沉积物堵住，当积水冲破障碍物，下游就可能发生大洪水。

这样的洪水在上个世纪夺走数以千计人命，并摧毁社区、基础建设，也害死牲畜。

研究主要作者、英格兰纽卡索大学（Newcastle University）博士生泰勒（Caroline Taylor）说：「最危险的不是湖泊数量最多或扩大速度最快的地区。」

她解释：「潜在的危险反而取决于人数、人群与冰川湖的距离，还有很重要的一点，是他们应对洪水的能力。」

举例来说，「高山亚洲区」的冰川湖溃堤引发的泛滥导致数以千计人丧生，而即便北美太平洋西北地区（Pacific Northwest）的冰川湖数量为其两倍，相同情况发生时，却只有少数人丧命。

为了进行这项研究，泰勒和同事们比较了3组资料，包括冰川湖的数量和状况、生活在冰川湖盆地50公里范围内的人数、社区因应灾难的准备程度等。

他们发现，在30个国家，约9000万人生活在1089个冰川湖盆地中，其中1500万人居住在冰川湖万一溃堤，洪水可能会经过的1公里范围内。

© 2023 AFP