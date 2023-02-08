土耳其强震屋垮女儿只露一只手 父亲瓦砾堆旁紧牵不放

（法新社卡拉曼马拉斯7日电） 土耳其南部与叙利亚昨天发生强震，有一名15岁女孩躺在床垫上遭石块压住，在瓦砾堆中仅露出一只手，尽管天寒地冻，她的父亲仍紧紧握住她的手不放，抚摸女儿已冰冷僵硬的手指。

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穿着萤光橘色外套的汉瑟（Mesut Hancer）跪坐在女儿艾尔麦克（Irmak）已无气息的遗体旁边，悲伤到说不出话来，因为这是他最后一次能够握住女儿的手。

他静静坐在一旁，紧握着女儿从瓦砾堆中伸出的手，而她身体的其他部分仍被压在巨大的混凝土板下。

土耳其与叙利亚边界地区昨天发生规模7.8地震，造成超过6256人死亡、数以千计民众受伤，由于住家公寓被夷为平地或在余震中倒塌，导致数以百万计民众无法返家，艾尔麦克却是连逃都来不及。

随着时间流逝，震央卡拉曼马拉斯省（Kahramanmaras）灾民恐慌、愤怒与失望情绪不断增加，灾民向当局宣泄怒气，认为他们在处理土耳其数十年来最大的灾情上因应缓慢。

萨基罗格鲁（Ali Sagiroglu）愤怒大喊：「国家在哪里？官员在哪里？我无法从瓦砾堆中找到我的兄弟。我找不到我的侄子。看看四周，根本就没有国家官员在这里。」

他的父亲与兄弟受困瓦砾堆中，生死未卜。

这场地震酿成惨重灾情。市中心一个地区有8栋超过10楼高的公寓大楼，在首起地震发生后于深夜倒塌，之后又发生数起强烈余震，很少人能从这些建筑中逃出；据信每栋公寓大楼都住着大约150人。

然而，感到愤怒的不只有萨基罗格鲁一人。

有些家属不愿再等救援抵达，徒手搬开瓦砾，急着寻找亲人，无论他们是不是还活着。

法新社团队看到，在卡拉曼马拉斯省许多区域，有一群又一群的幸存者独自站在一旁，没有任何政府团队向他们提供食物、医疗救援或其他支援。

到了今天下午，市中心陷入诡异的宁静氛围。

一名40多岁的男子说：「昨天，我们还听得到瓦砾堆中有很多人大声呼救，但今天早上陷入一片寂静，他们肯定是因为太冷而死了。」

土耳其灾区深夜气温降到摄氏3度以下。幸存者围绕在营火周围取暖，在寒风刺骨的雨天中，有些人躲在车里避难。

60多岁男子尤迪兹（Cuma Yildiz）指控官员残酷无情。他问：「他们现在在哪里？哪里？他们很无情，没同理心。」

土耳其总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）5月将面临一场艰辛选战，他今天顶着庞大压力，宣布承诺投入1000亿里拉（约新台币1603亿元）在数个地震支援措施上。

他也承诺，「许多」武装部队承诺将会尽快协助搜救。

© 2023 AFP