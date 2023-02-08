「深伪技术」以假乱真 中国宣传影片首度运用

（法新社华盛顿7日电） 今天公布的研究报告指出，中国政府首次在宣传影片中使用「深伪技术」（deepfake），影片中的「新闻主播」看来跟真人没两样，其实却是人工智慧（AI）产物。

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美国社群媒体帐户分析公司Graphika在报告中表示，虚构新闻媒体Wolf News放在社群媒体的影片，似乎是为了替中国共产党宣传，影片中的假主播，正是由人工智慧软体生成。

Graphika情报副总裁史塔布斯（Jack Stubbs）告诉法新社：「这是我们第1次看到与国家结盟的行动使用AI虚构人物的影片，来制作骗人的政治内容。」

在Graphika分析的1段影片中，自称亚力克斯（Alex）的男主播批评美国对国内枪枝暴力泛滥无所作为，另1段影片则看到女主播强调中美「大国合作」的重要性。

中国尚未对Graphika的报告发表评论。数周前，北京才采行广泛规定来规范「深伪技术」。

中国上月实施新规定，要求提供「深伪技术」服务的企业取得用户的真实身分。他们还要求对「深伪技术」内容进行适当标记，以避免「任何混淆」。

中国政府曾经警告，深伪技术「对国家安全和社会稳定构成危险」。

Graphika报告指出，这两位Wolf News主播几乎可断定是使用伦敦人工智慧新创公司Synthesia提供的技术创建。

Synthesia尚未回覆法新社询问。根据Synthesia官网宣传，其软体能利用深伪技术「根据真人影片」来创造虚拟人物。

© 2023 AFP