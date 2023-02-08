研究：取消清零后数周期间 北京未出现新变异株

（法新社巴黎7日电） 中国研究人员今天发表的新研究显示，中国去年底结束动态清零政策之后数周，北京没有出现COVID-19（2019冠状病毒疾病）新变异株。不过同侪审评认为，此一研究时间恐怕太短。

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去年12月中国突然取消严格封控措施后疫情爆发，令人忧心这个全球人口最多的国家恐将成为传染力更强或更难对付新病毒株滋生的温床。

十几个国家旋即对从中国出发的旅客实施入境的新限制措施，认为中国疫情规模的透明度不足，这引发北京不满。

不过中国研究人员分析去年11月14日至12月20日间进行病毒基因定序的413个来自北京的样本，在上述新研究中指出，这段期间「没有新变异株出现的证据」。

逾9成病例为原已在中国出现的Omicron亚型变异株BF.7和BA5.2，它们在西方国家已被更具传染力的亚型变异株取代。

根据发表在英国医学杂志「刺胳针」（The Lancet）的这项研究，这些样本中感染BF.7的病例占3/4、逾15%为感染BA5.2。

这项研究的第一作者、中国科学院微生物研究所病毒学家高福（George Gao）在声明中说：「我们的分析显示，当前北京病例激增主要是感染两种已知的Omicron亚型变异株，而不是其他新的变异株，整个中国很可能也是如此。」

没有参与这项研究的南非史德兰波西大学（Stellenbosch University）病毒学家普雷萨（Wolfgang Preiser）和马蓬加（Tongai Maponga）警告，上述研究仅涵盖中国取消清零措施后数周的时间。

他们在刺胳针的相关评论写下：「如果病例激增的过程中会出现新株系，此一研究时间恐怕太短，还不足以发现它们。」

© 2023 AFP